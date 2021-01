Podemos propone rehabilitar zona del "Puente de Piedra"

Jueves, 21 Enero 2021 13:33

Podemos ha presentado en el Ayuntamiento de Soria una propuesta para promover la rehabilitación arquitectónica de la zona del “Puente de Piedra” y el antiguo Hospital de San Agustín mediante la participación en un prestigioso concurso internacional.

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Soria, Marisa Muñoz, ha registrado esta propuesta porque considera muy importante recuperar el valor patrimonial, cultural y paisajístico de esta zona de la ciudad, que se encuentra muy degradada y en la que existen hitos de gran interés, catalogados como Edificios y Elementos Protegidos en el PGOU.

El objetivo es que el Ayuntamiento de Soria presente esta propuesta de participación en el prestigioso Concurso Richard H. Driehaus, que busca difundir propuestas que trabajen en base a la tradición arquitectónica local y su particular identidad y que contribuyan a generar una estructura urbana más bella, coherente, sostenible y socialmente integradora. Tiene, además, la particularidad de que no tendría coste alguno para las arcas municipales.

Este Concurso Internacional cuenta con la colaboración de los Ministerios de Fomento y de Cultura y Deportes, así como como en el apoyo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism (INTBAU)

El concurso tiene dos fases, la primera de ellas dirigida expresamente a ayuntamientos, para que estos propongan zonas de intervención, para acometer proyectos urbanísticos compatibles con las tradiciones de la arquitectura local, sostenibles y que embellezcan la ciudad.

En una segunda fase, equipos internacionales de arquitectos, propondrán soluciones entre los seleccionados.

Podemos Soria ha elegido la zona del Puente de Piedra sobre el Duero y el antiguo Hospital de San Agustín, en evidente estado de ruina, por su simbología tanto histórica (siglos XII y XVI) como de afecto entre los sorianos.

Además de ser la primera imagen que de la ciudad encuentran los visitantes que acceden desde la carretera de Zaragoza.