Moción para declarar nulo el convenio del Cerro de los Moros

Miércoles, 18 Noviembre 2020 10:24

Ciudadanos ha pedido al Ayuntamiento que retome la nulidad del convenio urbanístico del Cerro de los Moros. La moción será debatida el viernes en el pleno ordinario municipal.

La moción de Ciudadanos recuerda que el portavoz de Alternativa Soriana Independiente (ASI), Jesús Bárez -ahora concejal de Cultura con el PSOE en el Ayuntamiento- presentó el 18 de enero de 2007una omción sobre el convenio urbanístico suscrito entre la sociedad "Cerro de los Moros S.L." y el Ayuntamiento de Soria, que fue ratificado en pleno el 30 de julio de 2004, con la popular Encarnación Redondo como alcaldesa, y en el que se reclamaba la nulidad del referido convenio urbanistico y se procediese después a la clasificación de esos terrenos.

De Gregorio ha reclamado se retome la declaración de nulidad del convenio, al no existir prescripción, y mientras tanto se suspenda la ejecutavidad del convenio urbanístico.

El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que ha estudiado todo el expediente, donde se incluye un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León.

"Desde que entró el PSOE en el Ayuntamiento no se ha hecho nada, a pesar de que la moción fue aprobada por ellos cuando eran oposición. En unos terrenos que siempre han sido preservados por el Ayuntamiento y por la opinión pública, y que ya cuando la variante sur hubo mucha polémica en la década de los ochenta, Ciudadanos no quiere que se construya en esos terrenos como no quiere la mayoría de los ciudadanos", ha resaltado.

En cuanto a las declaraciones de Bárez, ha señalado que no entiende que el PSOE votará en contra del PGOU de 2006, entre otros asuntos por el Cerro de los Moros, y sigue estando en vigor.

"Ya va siendo hora de que definan su modelo de ciudad, y no ir a base de parches, como están haciendo desde que entraron a gobernar. No queremos que se urbanice el Cerro de los Moros, por los valores culturales y mediomabientales y tampoco lo vemos técnicamente posible", ha señalado.

En la última modificación presentada se apunta que se suprime la ronda en las faldas del castillo, ha asegurado.

De Gregorio ha reconocido que el PSOE quiere buscar ahora la solución, cuando la opinión pública está en contra, pero ha lamentado que no haya hecho nada para solucionarlo desde que entró a gobernar el Ayuntamiento en 2007.

"En trece años lo único que han hecho ha sido aprobar la modificación inicial, estando de acuerdo tanto PSOE y PP, e incluso iDES, y sólo se abstiene IU. No entendemos la poca congruencia del PSOE", ha señalado.