Los sindicatos denuncian al Ayuntamiento por discriminación a socorrista embarazada

Miércoles, 02 Abril 2025 20:23

CCOO Soria ha denunciado hoy la "discriminación" del Ayuntamiento de Soria hacia una socorrista embarazada a la que niegan un contrato de trabajo. El equipo socialista de Gobierno ha rechazado esta acusación y unas horas después, el comité de empresa ha ratificado la denuncia sindical. La trabajadora afectada sigue sin contrato.

La trabajadora presenta un estado avanzado de gestación -35 semanas- y en el momento de formalizar este contrato, se le explicó que no podría aceptarlo, aunque más tarde, y "quién sabe si con la intención única de dejar pasar el tiempo", fue derivada de un departamento a otro sin una solución inmediata, ha explicado en un comunicado CCOO.

Dicho contrato debía haberse formalizarse hace dos semanas, un tiempo en el que la futura trabajadora ha estado deambulando por diferentes departamentos municipales, donde los argumentos que le apuntaban era más bien un discurso "paternalista digno de un Gobierno que nada debería tener con el que actualmente impera en el Ayuntamiento".

"Como si de una discapacidad o enfermedad se tratase, la futura madre fue derivada a Servicios Sociales, donde se le indicó que al no tener el Ayuntamiento un Plan de Igualdad al que acogerse, no podían atender su demanda. Este hecho derivó finalmente el lunes en el cierre de una de las piscinas municipales", ha apuntado el sindicato.

Comisiones Obreras ha calificado de indignante que esta decisión esté promovida por un Ayuntamiento que cuenta con una Concejalía de Igualdad, aunque sin tener todavía en marcha políticas de igualdad, a pesar de las reiteradas promesas.

"La maternidad no puede ser un obstáculo para el desarrollo profesional de ninguna mujer, y mucho menos en una administración que debería ser ejemplar en este sentido", ha resaltado el sindicato.

Asimismo, ha calificado de "especialmente sangrante” la circunstancia de que hace unas semanas el propio alcalde de Soria, en Nueva York, participase en el Foro Internacional Impulsando Alianzas Feministas por la Igualdad, justo lo contrario a lo que hace en Soria.

Réplica municipal

Tras la nota de prensa remitida por Comisiones Obreras a los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Soria, a través de su gabinete de prensa, ha manifestado con contundencia la falsedad de las acusaciones pronunciadas.

“Este Ayuntamiento ordenó el pasado 26 de marzo mediante propuesta de resolución del concejal delegado del área de Gobernanza, Eder García, proceder a la contratación de la citada trabajadora”, ha señalado.

Cualquier otra apreciación, como las indicadas por Comisiones Obreras, están fuera de lugar, para el Ayuntamiento.

“En todo momento se ha velado por la seguridad de la trabajadora y, una vez entregados los preceptivos informes médicos, el último con fecha, 24 de marzo, se dio la orden de dar continuidad al proceso de contratación, como se puede comprobar, en apenas 48 horas”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Soria ha lamentado que se parta de una premisa falsa para emitir opiniones de este tipo así como que CCOO no haya contactado con los responsable municipales para conocer la situación real del citado expediente.

Comité de Empresa

Unas horas después de emitir este comunicado el equipo socialista de Gobierno del Ayuntamiento de Soria, el Comité de Empresa ha aclarado varios puntos.

En primer lugar, la trabajadora sigue sin estar contratada, por lo que “es falso que el problema esté resuelto, ya que, a día de hoy, la contratación de la persona afectada aún no se ha formalizado. Por tanto, seguimos ante un caso de discriminación que debe corregirse con urgencia, puesto que en todos los informes médicos aportados por la trabajadora ha sido declarada apta”.

En segundo lugar, ha recordado que el llamamiento se produjo el pasado 17 de marzo, por lo que ha habido tiempo más que suficiente para formalizar el contrato.

En tercer lugar, el Comité de Empresa ha resaltado que sí ha habido comunicación con el Ayuntamiento.

“Desde el Comité de Empresa hemos mantenido contacto con los responsables municipales antes de hacer pública esta situación. Una de ellas el 25 de marzo con el responsable del área de Personal, quien indicó que la contratación se iba a producir. Ayer mismo la concejala de igualdad le transmitió a la trabajadora sus disculpas, indicando que tenía derecho a ser contratada. Hoy mismo ha sido informada que su contratación no iba a ser posible debido a informe negativo… Es inexacto afirmar que no se trasladó la problemática previamente”, ha señalado.

Por último ha denunciado la demora injustificada en el proceso, ya que la documentación requerida por el Ayuntamiento fue presentada en tiempo y forma, pero la persona afectada sigue sin estar contratada.

“Además, la documentación requerida no fue la misma que la que tuvieron que aportar sus compañeros hombres. Insistimos en que no hay motivos legales que justifiquen esta situación. Desde el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas trabajadoras municipales y exigimos que se proceda de inmediato a la formalización del contrato de la persona afectada, garantizando así el respeto a la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral”, ha concluido.