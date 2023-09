La "tapa" de Doctrina se licita por 900.000 euros

Viernes, 22 Septiembre 2023 17:03

El Ayuntamiento de Soria ha licitado la ‘tapa’ del aparcamiento subterráneo de la calle Doctrina por 900.000 euros. Unirá la plaza del Carmen y la primera fase de pacificación de la zona hasta Calixto Pereda.

El alcalde Carlos Martínez ha dado cuenta esta mañana de los asuntos de la JGL con la inclusión del pliego para la ejecución de la tapa del aparcamiento de Doctrina que se incluye dentro de la segunda fase de Bajas Emisiones y la consecución de fondos europeos.

Esta ayuda permitirá financiar la obra en superficie del aparcamiento actualmente en plena ejecución y también los nuevos carriles bici planificados en distintos puntos de la ciudad. Este contrato se desarrolla en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La obra movilizará 903.000 euros y, una vez adjudicada la misma, el plazo de desarrollo de la obra será de ocho meses uniendo la anterior fase de Doctrina que corta con Calixto Pereda y la plaza del Carmen a la altura de Condes de Gómara.

El proyecto, entre ‘tapa’ y carriles, moviliza 2,3 millones con 1,5 de Europa y a la cifra se suma la inversión de zona de bajas emisiones 1 con 3 millones y una ayuda de 1,7. El total son 5,3 millones de euros de los que 3,2 llegan desde Europa.

Al respecto, el alcalde ha argumentado en la rueda de prensa que “siempre hemos defendido la necesidad de incorporarnos a la zona de bajas emisiones, aun no teniendo la obligatoriedad por ley, porque no llegamos a 50.000 habitantes, y con ello poder acogernos a las convocatorias de ayudas y así desarrollar inversiones y proyectos que dinamizan económicamente. Si no lo hubiéramos hecho, habríamos renunciado a más de 3 millones de euros y Soria no se lo puede permitir”.

El responsable municipal ha vuelto a insistir en que este tipo de actuaciones “generan dinamismo comercial, generan inversión en empleo durante el período de ejecución de las obras, dinamismo comercial y pacificación con nuevos espacios públicos desde luego mucho más atractivos en los que se produce la integración”.

La actuación busca acompasar sus plazos con la que ahora se ejecuta en el aparcamiento subterráneo y permitirá completar la de la plaza del Carmen y la de Doctrina en la parte que limita con Santo Domingo, que también se llevó a cabo con fondos FEDER junto con la del Mercado Municipal.

“Se incluirá zona de rodada para el uso residencial de vehículos, una pequeña plaza, un gran banco y renaturalización con arbolado además de nueva iluminación led con una apariencia similar a la de Condes de Gómara”, ha repasado.

Para acabar ha recordado que, con la aprobación del pliego de hoy, “la cifra licitación de ejecución de obra en el capítulo de autorizado del presupuesto llega a los 19 millones y medio de euros, sin culminar todavía el último trimestre del año. Eso nos da un alcance de las posibilidades de inversión que estamos desarrollando ahora mismo en la ciudad y que estamos y en permanente transformación que queremos poner en marcha, aprovechando estos fondos europeos”.

El alcalde ha añadido que a estos casi 20 millones municipales se pueden sumar 27 millones de euros de las travesías, 60 millones de euros en la depuradora, 85 millones de euros en el Centro de Datos, los avances importantes en el Centro de la Fotografía, que moviliza otros 4 millones de euros, el centro de protección internacional, en torno a los 7 millones de euros, el polideportivo colindante...

“Es un suma y sigue que podríamos incorporar con comisaría, con comandancia de la Guardia Civil, una cantidad de dinero que genera empleo, que dinamiza las empresas y que desde luego permite continuar transformando la ciudad”, ha resumido.