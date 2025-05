El PP tacha de "desfachatez" declaraciones del alcalde en 1º de Mayo

Viernes, 02 Mayo 2025 15:55

El Partido Popular del Ayuntamiento de Soria ha criticado este viernes al PSOE por exhibir su “sindicalismo de solera” en la manifestación del 1º de Mayo y reclamen a la Junta que trate mejor a sus empleados públicos, cuando en el Ayuntamiento de Soria es incapaz de aplicarse esta petición.

El secretario general del PSOE en Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, reivindicó el 1º de Mayo que la Junta debe garantizar los derechos de todos sus trabajadores, en especial con aquellos con los que están abiertos diferentes conflictos en los sectores de educación, sanidad y con los empleados del Servicio de Extinción de Incendios.

El concejal popular José Damián Ferrero ha tachado de "desfachatez" que el alcalde Carlos Martínez critique en el 1º de Mayo las políticas laborales de la Junta de Castilla y León "cuando él sabe que se va a ir de este Ayuntamiento sin resolver el problema del personal".

“¡Pobres empleados de la Junta si se replica su modelo de política de personal a la Junta!”, ha censurado.

Ferrero ha recordado al equipo socialista de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria que los convenios se negocian, los acuerdos se cumplen, y no hacerlo, es un desprecio a los trabajadores y por extensión a todos los ciudadanos de Soria, que “al final son los que sufren los problemas de personal que hay en esta casa”.

A preguntas de los periodistas, la portavoz popular Belén Izquierdo ha reconocido que el convenio del Ayuntamiento de Soria está, a nivel retributivo, por encima de la empresa privada, pero ha advertido que no todo lo que valoran los empleados públicos es salario.

En este sentido ha apuntado el alto nivel de renuncias de empleados públicos que se producen en el Ayuntamiento de Soria, lo que refleja un malestar.

Ferrero ha subrayado que el interés del equipo socialista de Gobierno no está en resolver los problemas de persona, sino en controlar a ese personal del Ayuntamiento, lo que se refleja en el control de la gestión de las plazas vacantes.

"Cuando se intuye que el que puede ser el destinatario de esa plaza es alguien que no es afín o no es de nuestro acuerdo, no se convoca la plaza o, evidentemente, se pretende quitar o retirar de la relación de puestos de trabajo", ha acusado.

Además ha recordado que el Ayuntamiento de Soria sigue sin nueva RPT actualizada, ya que lo que se aprobó en diciembre del año pasado fue simplemente una actualización “para incorporar los puestos derivados de los procesos de estabilización".

Por su parte, el concejal responsable en materia de Personal, Eder García, ha censurado que el PP critique las políticas de personal del Ayuntamiento cuando se niegan a la subida del salario mínimo.

Además ha resaltado que su departamento está sometido “a mucha tensión” y ha asegurado que la RPT se publicará en breve.