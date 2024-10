El PP denuncia que Ayuntamiento se ha dejado perder locales para centro cívico de Los Royales

Martes, 22 Octubre 2024 10:10

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha denunciado hoy que el equipo socialista se ha dejado perder los locales anunciados para ubicar el centro cívico de Los Royales.

La portavoz popular, Belén Izquierdo, ha cifrado en rueda de prensa esta perdida en cerca de medio millón de euros, resultantes de los metros cuadrados que suman los tres locales situados en un bajo de un edificio paralelo al camino de Los Royales.

Izquierdo, acompañada del también concejal popular Javier Muñoz Remacha, ha subrayado que el asunto es grave, porque a pesar del anuncio municipal de que Los Royales tendría centro cívico en cinco meses, no será posible ya que el proyecto no se puede ejecutar, porque los locales no son propiedad municipal.

“El Ayuntamiento vuelve a mentir a los sorianos. El Ayuntamiento licita el proyecto y se da cuenta de este error 14 años después. Y aquí nadie asume responsabilades”

En 2009 se inicia proceso de venta de una parcela en el camino de Los Royales. Hay tres ofertas y a Construcciones Moles se le otorga 16 puntos por colocar placas solares y entregar al Ayuntamiento un piso de tipo B y tres locales comerciales.

En enero de 2010 se firma el contrato administrativo, por Carlos Martínez y el responsable de la empresa Se lleva al notario, se hace escritura pública, pero se olvidan o no aparecen la cesión a favor del Ayuntamiento del piso, su garaje y trastero y tres locales comerciales.

En septiembre de este año se licitan las obras y es cuando el Ayuntamiento se da cuenta que no es propietario de estos locales.

La empresa está en fase de liquidación, donde el Ayuntamiento no se presentado y ha pedido que informe el notario, que según el PP, no tiene responsabilidad, y se notifique al Juzgado a efectos informativos, cuando no se ha personado en el procedimiento.Izquierdo ha cuantificado el valor de locales y piso, cifrado en más de 400.000 euros según precios del mercado.

“Ya saben los sorianos adonde van a ir la nueva subida del IBI”, ha ironizado, que ha censurado que el Ayuntamiento haya tenido este olvido, para el que ha pedido que alguien asuma responsabilidades.