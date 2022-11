El PP denuncia obras sin terminar en la ciudad

Miércoles, 30 Noviembre 2022 13:06

Javier Muñoz Remacha, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha denunciado la “dejadez” de equipo de gobierno en el seguimiento de las obras recientemente ejecutadas tanto en la calle Santo Tomé como en el entorno de la iglesia de Santo Domingo.

“No han terminado la zona de escaleras junto al antiguo conservatorio, faltan farolas, árboles, bancos y muchas baldosas ya se han roto”, ha censurado el edil popular en un comunicado.

Se trata de dos contratos: uno para mejora de aceras y sustitución de alumbrado en C/ Santo Tomé y C/Hospicio hasta C/Calixto Pereda y otro de peatonalización del entorno de Santo Domingo.

El primero de ellos se adjudicó en abril del año 2021 por 341.366 euros impuestos incluidos y las obras comenzaron en junio con un plazo de ejecución de 6 meses.

El de Santo Domingo se adjudicó en octubre por 263.919,15 euros impuestos incluidos.

La obra comenzó el 7 de febrero del 2022 también con un plazo de ejecución de 6 meses.

Es un proyecto cofinanciado por la Junta de Castilla y León a través de un convenio que mantiene con el Ayuntamiento de Soria para la peatonalización del centro.

Tal y como ha apuntado Muñoz Remacha, “las obras en Santo Tomé deberían estar acabadas hace casi un año, pero aún no han terminado de pavimentar la zona de escaleras que bajan al antiguo conservatorio y faltan muchos remates. Las obras del entorno de Santo Domingo, deberían haber concluido en agosto, pero aún no han comenzado el ajardinamiento, las farolas están incompletas y ya se han roto un buen número de baldosas. Hay unos bancos que ponen y quitan de vez en cuando, no sabemos por qué, pero faltan los bancos ornamentales que había junto a la carretera, tan demandados por los vecinos”.

“Además, nos consta que, una vez colocadas las farolas en esta zona, se ha realizado mal la canalización del cable y surgen problemas cuando hay alguna avería como ha ocurrido recientemente”, ha comentdo Muñoz Remacha.

“¿Qué está pasando con las obras en Soria? Es vergonzoso que en todas tengamos que estar con quejas continuas de vecinos, con demoras, y lo que es peor que se realicen mal, por falta de vigilancia”, ha añadido el edil popular.

“Entendemos que el desgaste del equipo de gobierno genere cansancio y dejadez en sus funciones, pero la legislatura termina en mayo y hasta entonces, se debe de gobernar con el mismo rigor que el primer día”, ha concluido Muñoz Remacha.