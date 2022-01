El alcalde pide tranquilidad en el Cerro de los Moros

Miércoles, 26 Enero 2022 08:37

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha respondido a las críticas que se ciernen sobre la actuación municipal en el expediente urbanístico del Cerro de los Moros, tras el paseo convocado este domingo por cinco asociaciones para mostrar el impacto que tendrían 1.300 viviendas en este paisaje cultural.

Martínez ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación sobre el Cerro de los Moros y ha reiterado que el objetivo es concentrar la edificabilidad en la zona más baja, en la medida de lo posible, y preservar el paraje.

- Hemos tenido un Consejo Sectorial en el que hemos dado cumplida información de lo que el Ayuntamiento está haciendo para preservar el Cerro de los Moros y ese pelotazo urbanístico que en su día dió el PP y que le toca resolverlo al PSOE del Ayuntamiento de Soria. La única respuesta que les puedo trasmitir a los colectivos que estuvieron reunidos el domingo pasado es la tranquilidad, en el sentido de que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria comparte el objetivo de preservar este entorno histórico y está dando pasos en poco tiempo pero suficientemente firmes para poder llegar a ese objetivo. Estamos en plena negociación, y seguramente dé sus frutos en un periodo corto de tiempo, con los propietarios del sector, y podremos, estoy completamente convencido, garantizar la conservación de ese entorno histórico y no tener que dejar para corporaciones venideras o futuras ningún litigio judicial económico importante.

Por lo tanto, tranquilidad y respeto al trabajo de los técnicos municipales y de la gestión del equipo de Gobierno y que luego se juzgue en función de los resultados que obtengamos, pero recordando una vez más que el pecado original es fruto de un convenio urbanístico que consolida un pelotazo urbanístico un PGOU que genera unos derechos urbanísticos que tienen un importante valor crematístico y económico. Es la espada de Dámocles que hoy por hoy cuelga del Ayuntamiento de Soria, con una reclamación millonaria, de más de 2,5 millones de euros, por parte de los antiguos propietarios del Cerro de los Moros. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es buscar esa parte de equilibrio entre la conservación de ese paraje, que es lo que busca el equipo de Gobierno y lo que ya busco en su día oponiéndose al PGOU y a la firma de convenio, pero preservando esos intereses económicos.

Por lo tanto, el objetivo a cumplir: preservar el rico paisaje que hay en este paraje y también los intereses económicos del Ayuntamiento. En ese equilibrio estamos. Y luego los resultados se verán. Pero juzgar que no estamos haciendo nada cuando precisamente los que estamos resolviendo un entuerto más de los que nos dejo bajo la alfombra el pasado gobierno del PP, además de injusto es claramente no conocer la realidad. Se les ha dado cumplida cuenta en el Consejo Sectorial, saben en lo que estamos trabajando. El otro día leí que la documentación que han registrado los promotores se ha aprobado por silencio administrativo y no es cierto. Hemos puesto sobre la mesa la voluntad de lo que queremos y el punto en el que estamos.

- Han pedido una nueva reunión del Consejo de Urbanismo para tener más información y presentar alegaciones?

- La cuestión está en que no es el momento de hacer alegaciones ahora mismo. Y no tenemos más información que la última que trasladamos en el Consejo Sectorial. Por lo tanto, podemos celebrar cuantos consejos sectoriales creamos oportunos pero si no hay avances significativos que poner encima de la mesa, cuando se está en un momento de negociación y se ha puesto encima de la mesa una propuesta por parte de los propietarios en su derecho de dar continuidad a la tramitación administrativa que contempla el PGOU aprobado por el PP, pues estamos en la situación en la que estamos. Eso no significa ni que se le hayan recortado derechos ni que se haya aprobado absolutamente nada. Recordando una cuestión más: el tiempo corre a favor del Ayuntamiento y de la conservación del paraje. Todo lo que no sea avanzar en la tramitación administrativa, precisamente corre a favor de la conservación de ese paraje. Por lo tanto, la generación de ruido no sé a quién beneficia, sinceramente. Si a los propietarios en el desarrollo del sector o a los del objetivo último, que compartimos todos, de conservar el paraje. Algunos se instalan en el ruido, pretendiendo dar por bueno ese ruido para la conservación del paraje, pero yo creo que es a la inversa.

- ¿Y por dondé pasa el equilibrio entre conservación y derechos de los propietarios de los terrenos?

- Es lo que trasladamos en el Consejo Sectorial de Urbanismo. ¿Cuál es la intención del Ayuntamiento de la ciudad? Primero, intentar acumular el mayor porcentaje que le reconoce el planeamiento de edificabilidad en la zona más baja del Cerro de los Moros, en lo que ya se sale incluso, conservando todas las curvas de nivel y todo lo que hay en el paraje rocoso. Y acumulando la gran parte de la edificabilidad en las curvas de nivel más bajas de toda esa zona y que creo que no tiene ningún tipo de valor paisajístico. Por lo tanto, minimizando el impacto paisajístico y visual y sobre todo la construcción sobre el Cerro de los Moros. Y anulando también el vial que recogía el PGOU, una auténtica aberración, que partía toda la ladera del castillo. Sobre eso hay una propuesta de la constructora que para nosotros es claramente insuficiente. Y que acumula el sector. Se está analizando por los propios técnicos municipales qué perspectiva, qué visual, con qué alturas se genera... El otro día escuche que hablaban de seis a ocho plantas de viviendas y no es cierto. Pero no voy a entrar en esas polémicas. Hay que dejar trabajar a los técnicos municipales para cuando tengamos la información, las perspectivas y visuales, desde el punto de vista que la aberración que recoge el PGOU no es responsabilidad de este equipo de Gobierno, será el momento en el que podamos sentarnos con los propietarios una vez más y decirles, señores, esto no nos gusta y tendrá que corregir esto, esto y esto.. Es lo que están trabajando los técnicos municipales y sobre lo que ya se les ha remitido un adelanto a la propia constructora del sector. El momento de las explicaciones es cuando hayamos generado unos avances ciertos, en pos de lo que buscamos como objetivo, que es la conservación de ese paraje. Ahí nos van a encontrar y todo aquel que venga a la conservación de ese paraje, le invito a que se ponga detrás de nosotros. Porque algunos llevamos peleando esto desde el año 2008, por lo tanto nadie nos va a dar lecciones de lo que es la conservación y preservación del patrimonio en esta ciudad. Tenemos aval y garantía de lo que se está haciendo en recuperación del patrimonio en muchísimo tiempo. En 2008, la firma del convenio fue denunciada por este equipo de Gobierno, cuando era oposición, y el PGOU fue votado en contra por este equipo de Gobierno cuando era oposición, precisamente por la barbaridad que se cometía en el Cerro de los Moros. Por lo tanto. bienvenidos todos aquellos a la lucha por conservar ese paraje, por no edificar ese paraje. Ahora que quieran hacer del inocente que intenta y busca no solamente sacar a la luz el delito sino resolverlo como si fuera parte de los culpables, permítanme que lo califique de injusto.

- El silencio administrativo ha permitido avanzar al expediente?

- La exposición pública lo puede llevar la promotora sin silencio administrativo positivo. La solicitud de exposición pública es un instrumetno garantista de la legislación, precisamente para que la voluntad del equipo de Gobierno, arbitraria y discreccional de meterlo en un cajón, no pueda ser la que lleve al traste el desarrollo de un sector. Son las garantías que reconocen los derechos urbanísticos que tienen aprobados en el PGOU. Es un mecanismo absolutamente legal que tiene la promotora. Precisamente, lo que activa ese mecanismo es que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para que no se desarrolle ese sector tal y como plantea el PGOU. Sigo insistiendo en que hay buena voluntad por parte de los promotores del sector en un punto de encuentro, pero tenemos que entender que quien tiene los derechos, a todos nos pasaría, está en su legítimo derecho de defenderlos y es lo que está haciendo también la promotora.

- Entonces el Ayuntamiento no se puede oponer a esta exposición pública?

- Resortes tendremos. No nos podemos oponer a que se haga la publicación. Podremos hacer reclamaciones a esa publicación. Y poner los reparos, por parte de técnicos y jurídicos, que creamos oportunos.

- La promotora ¿Tiene realmente interés de ejecutar?

- Pues no lo se, pero lo que no tiene intención es que aquello caduque y la inversión que ha hecho valga cero. El desarrollo urbanístico se plantea que dando un paso administrativo al menos no caduque la edificabilidad de esos terrenos. Y por tanto, si no tiene una voluntad cierta de construir en en el corto plazo, estoy convencido que nadie quiere perder esos derechos urbanísticos que le consolidarían el planeamiento y que caducarían en octubre de 2022.

- Las asociaciones hablaban que según la Ley urbanística de Castilla y León, el 19 de octubre de 2022 automáticamente pasaría a ser terreno rústico ¿Es así?

- Sí, claro.

- ¿Con las actuaciones que está llevando a cabo ahora la promotora ¿Se paraliza?

- Si consiguen aprobar el plan de actuación, sí claro. La cuestión en llegar a un punto de encuentro. Por las bravas, no vamos a conseguir nada, porque están en su derecho. Vamos a ser conscientes de ello. Lo que estamos intentando es llegar a un punto de encuentro en el que se reconozca la inviabilidad de desarrollar en ese sector ese volumen de viviendas tan importante y que no signifique una importante reclamación económica contra el Ayuntamiento y que no signifique validar la reclamación económica que el Ayuntamiento ya tiene en los juzgados, fruto de ese convenio que está en vigor. Por tanto, hay diferentes planos en este problema: una el ligitio judicial que ya tenemos encima de la mesa por importe de 2,5 millones de euros; y lo que tenemos que intentar evitar es la solución que demos aquí perjudique la defensa de esa reclamación económica contra el Ayuntamiento y además podamos llegar a una conservación del paraje. En ese difícil equilibrio es en el que nos estamos moviendo. Y estoy convencido, y soy optimista, que lo vamos a conseguir. A partir de ahí, que luego se juzgue pero no nos olvidemos nunca del responsable, de quién comete el pecado original, de quien hace de todo esto un pelotazo urbanístico magistral, legal pero magistral, que es la aprobación de un convenio que recoge una edificabilidad que ni tan siquiera puede soporta el planeamiento con posterioridad. Y que nos lleva a una edificabilidad de 1.300 viviendas, a una reclamación por 2,5 millones de euros que no recoge el PGOU, precisamente porque no cabían y la Junta no se lo aprobada y que lo hacen con sus votos, el PP, de forma unitaria, con sus socios de IDES. Y contra el que se opone el PSOE. Todo el que venga a defender el Cerro de los Moros, que se ponga detrás de nosotros.