Cs urge Consejo Municipal de Medio Ambiente

Miércoles, 10 Febrero 2021 08:34

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Soria ha reclamado una reunión urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para abordar el expediente del Cerro de los Moros.

El portavoz de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, ha reclamado esta reunión urgente, que tendría que celebrarse antes del pleno municipal que aborde los pasos a dar en este expediente urbanístico, para debatir y conocer los argumentos de los diferentes colectivos y partidos políticos representados en el citado consejo, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante.

En este sentido, De Gregorio ha recordado que las convocatorias de esta órgano consultivo deben realizarse al menos una al año y ya han pasado año y medio sin convocatoria realizada.

Además ha señalado que el informe presentado por el letrado externo contratado por el Ayuntamiento de Soria, no aborda la posible nulidad del convenio.

De Gregorio ha insistido en que la permuta de terrenos, en otras áreas urbanísticas en expansión en la ciudad, es la mejor solución para preservar el paisaje cultural del Cerro de los Moros, en lugar de intentar concentrar la edificabilidad, como pretende el equipo socialista de Gobierno, entre el cerro de los Moros y la zona de la Rumba.

En este sentido se ha mostrado partidario de reducir la construcción en esta zona a 200 viviendas que se podrían ubicar en la subida de la calle Cerro de los Moros.

De Gregorio ha rechazado que con la permuta se empobrezca al Ayuntamiento, aunque ha reconocido que se condiciona el desarrollo de otros proyectos.

"No pretendo hipotecar a ciudadanos, pero el dinero es dinero, el paisaje sí que no se puede hipotecar. La deuda se paga pero no el destrozo en este paraje", ha sentenciado.