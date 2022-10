Cs pide comisión de investigación en Pajaritos II

Lunes, 17 Octubre 2022 19:49

Ciudadanos solicitará la retirada del orden del día del pleno municipal la aprobación inicial de la modificación puntual nº 32, exigiendo constituir una comisión de investigación.

El pasado 11 del presente mes se convocó a las 14,30 horas, comisión extraordinaria y urgente de desarrollo sostenible y medio ambiente, a para dictaminar la aprobación inicial de la modificación puntual núm. 32 del PGOU SE SUNC-25.01 "Pajaritos II".

Ciudadanos votó en contra de la declaración de urgencia, por considerar que no había tiempo para estudiar el tema, máxime existiendo un día solamente, y siendo el mismo festivo.

Posteriormente, en Junta de Portavoces del mismo día, se puso en conocimiento por Ciudadanos, que en los terrenos de Suelo urbano no consolidado donde se pretende realizar la modificación, existe un edificio, construido exteriormente prácticamente en su totalidad, con al menos unas alturas que no se corresponden con la licencia de construcción concedida en

su día.

Si en la modificación que se plantea se unen las parcelas 1 y 2, siendo una propiedad del Ayuntamiento con una edificabilidad de 813 m2, y la construcción de 7 viviendas (2 libres y 7 VPP), se pregunta por lugar donde se encuentran estas viviendas, no existiendo ningún convenio urbanístico, o expediente de permuta, pudiendo la promotora estar usurpando en esos momentos, con la construcción ilegal en ciernes, los derechos edificatorios del Ayuntamiento y de todos los sorianos, y vulnerando el interés público que debe prevalecer en

cualquier actuación urbanística.

Por otro lado, le extraña sobremanera a este grupo político, que en todos los expedientes examinados (modificación puntual, estudio de detalle y licencias de obras), no exista abierto ningún expediente sancionador, ni restaurador de la legalidad urbanística, cuestiones que se deberían haber sido primordiales y necesarias en un primer momento,

Por otro lado, se observan contradicciones palmarias en los mismos, como puede ser que en ningún informe se haga referencia a la existencia de la edificación ilegal, contraria a la licencia concedida, pero sin embargo se aprueba el proyecto de ejecución por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2022 (informado por el arquitecto municipal en Sseptiembre de 2020, es decir

casi dos años después), y en el mismo consta textualmente “quedando legalizadas las obras en ejecución en las que consiste en proyecto que se aprueba, quedando paralizada la ejecución de las obras de la quinta planta, que carece de cobertura legal para su ejecución”.

"Nos preguntamos irónicamente desde nuestro grupo político: observamos que tienen conocimiento de la existencia de esa quinta planta, insistimos, que en ningún momento ha sido paralizada. No siendo técnicos en la materia, podemos comprender que cuando se realiza en obra una estructura de un edificio, los cálculos no deben ser iguales para cuatro plantas que para cinco, por lo que intuimos que desde un primer momento la intención era la construcción de esta obra, no amparada por la licencia concedida", ha apuntado.

Existe numerosa jurisprudencia que considera ilegal la aprobación de modificaciones del planeamiento “ad hoc”, para legalización de obras no amparadas por la legislación urbanística vigente.

Por otro lado, ha advertido, que cualquier votación a favor de dicha modificación, a sabiendas de su estado, y de las circunstancias que hemos descrito, podría ser constitutiva, y lo decimos claramente en condicional, de un ilícito penal, puesto que se realiza a sabiendas, si bien es cierto que amparados por unos informes, que no se refieren para nada a la situación actual de los terrenos y sus construcciones.

"Los ilícitos penales, pueden ser por acción, pero también por omisión, es decir por no describir la situación real del expediente, o por no paralizar las obras y dejar continuar con su construcción", ha señalado

Por lo tanto, Ciudadanos solicitará que se retire del orden del día, y que se proceda inmediatamente a la paralización de las obras, instruyendo el correspondiente expediente sancionados, así como el restaurador de la legalidad urbanística.

Simultáneamente exige la constitución de una comisión informativa que pueda esclarecer las responsabilidades o irregularidades que haya podido cometer este Ayuntamiento, tanto por acción, como por omisión.