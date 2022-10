El PP denuncia irregularidades en varios contratos municipales

Martes, 18 Octubre 2022 09:10

Begoña Redondo Gutiérrez, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, ha denunciado este martes “la falta de ética” del equipo de gobierno socialista por los procesos de contratación llevados a cabo para efectuar mejoras en varios parques infantiles de la ciudad.

Tal y como ha denunciado Redondo, que preside la Comisión Informativa de Vigilancia de la Contratación, el Ayuntamiento ha separado en diferentes contratos la realización de mejoras en los parques de la ciudad con el fin de evitar que el precio de licitación supere el límite legal de los contratos menores.

Redondo ha explicado que si estas mejoras para los parques se hubieran licitado de manera conjunta en un único contrato el precio del mismo hubiera obligado realizar un proceso de adjudicación con mayores garantías de publicidad y transparencia.

“¿Por qué en vez de hacer varios contratos menores para la instalación y remodelación de los parques de Soria no hacen un solo contrato? De esa manera, podrían participar todas las empresas que estén interesadas”, se ha preguntado en voz alta la edil popular.

La concejal popular ha comentado que le ha llamado la atención que dos empresas invitadas a participar en estos procesos pertenezcan a un mismo empresario y que éste haya resultado finalmente adjudicatario en todos los contratos.

“Es evidente que al equipo de gobierno le interesa hacer contratos menores, porque si no la ley le obligaría a seguir un procedimiento con más publicidad y garantías de participación, mientras que para un contrato menor solo hace falta invitar a tres empresas. Y en este caso, además, dos de las empresas invitadas son de una misma persona que se ha adjudicado todos los contratos”, ha explicado Redondo.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contratación y concejal popular ha comentado que durante la comisión manifestó que “somos conscientes de que la Ley de Contratos del Sector Público no impide la presentación de ofertas por empresas vinculadas, ni obliga a que se declaren los vínculos existentes, pero desde el Grupo Popular consideramos que lo que está haciendo el equipo de gobierno no es ético y que no está defendiendo los intereses de la ciudadanía. Esto queda lejos de la transparencia y del buen gobierno. Se les olvida que es el dinero de los sorianos el que va a pagar estos contratos”.

La concejal popular ha asegurado que “desde el Grupo Municipal Popular exigimos al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento que realice las contrataciones con transparencia, en igualdad de oportunidades para todos los empresarios y aplicando el buen gobierno”.