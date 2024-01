17 parejas y 22 candidaturas para jurados de San Juan 2024

Sábado, 06 Enero 2024 08:50

Las fiestas de San Juan 2024 comenzarán su cuenta atrás a mediados de enero, con la reunión con los jurados voluntarios. Hay 22 candidaturas de 17 parejas para responder a la responsabilidad de ser alcaldes de barrio.

Fuentes municipales han confirmado que las doce cuadrillas sanjuaneras cuentan al menos con una candidatura para ser alcaldes de barrio, pero habrá que esperar a la reunión que se celebrará después de las fiestas navideñas, a mediados de enero, para comprobar las intenciones de cada una de ellas y si finalmente quedan sin jurados alguna o algunas de las cuadrillas sanjuaneras.

De momento, la que más aspirantes a jurados tiene es la cuadrilla de San Esteban, con cuatro parejas.

La Mayor, El Salvador y La Blanca tienen tres parejas candidatas en cada caso.

El Rosel y San Blas cuentan con dos parejas candidatas.

La Cruz y San Pedro, Santa Catalina, Santiago, San Miguel, San Juan, Santo Tomé, San Clemente y San Martín y Santa Bárbara cuentan con una pareja candidata en cada caso.

Habrá que comprobar, por tanto, las intenciones de cada uno de las candidaturas, si confirman la misma o renuncian a alguna o están dispuestas a asumir la responsabilidad en otra cuadrilla vacante.

El año pasado, en enero, la reunión con jurados voluntarios se cerró con confirmación de diez cuadrillas.

El calendario presanjuanero se iniciará, como es tradición, el primer sábado de abril, con el sorteo de jurados. El último sábado de abril será el acto del nombramiento.

La fecha decisiva será, como siempre, el primer domingo de mayo, en el que se celebrará la asamblea vecinal del Catapán, donde los vecinos deciden sí quieren fiestas, o no. Si no hay candidatos, no habrá fiestas en ese barrio.

Cuando terminaron las fiestas de San Juan 2023, el pasado verano, ya se registraron un buen número de parejas voluntarias en el Ayuntamiento.