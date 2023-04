El nombramiento llega sin jurados para Santa Catalina

Viernes, 28 Abril 2023 13:10

La cuadrilla de Santa Catalina llega sin jurados al acto del nombramiento, que se celebrará este sábado en el centro cultural Palacio de la Audiencia.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha confirmado este lunes, que la cuadrilla sanjuanera que agrupa a los vecinos del barrio de San Pedro no tiene jurados.

"Lamentablemente llevamos que con las once o diez cubiertas, con relativa facilidad, al principio de año, pero estamos ya en los minutos de descuentos. Volvemos a insistir en la necesidad de asumir esa responsabilidad. Estamos todavía a tiempo. El día del Catapán es el de no retorno, donde la asamblea vecinal tiene que decidir si se celebran o no las fiestas", ha advertido.

Martínez ha reiterado que el desarrollo de las fiestas de San Juan pasa por la autoresponsabilidad y autoregulación en torno a los vecinos que quieren participar en las fiestas y en el reparto del coste.

"Estamos a 24 horas del nombramiento y a poco más de una semana para celebrar el Catapán y lamentablemente todavía no tenemos quien asuma la responsabilidad en el barrio de Santa Catalina", ha reconocido.

El alcalde de Soria ha insistido en que si se quiere que perduren las fiestas tal y como las conocemos es indispensable asumir la responsabilidad de jurado.

En este sentido ha apuntado que cuando no existen parejas voluntarias en una cuadrilla supondría alterar las fiestas, ya que sólo, en este caso, saldrían once novillos en el Jueves La Saca y no se celebrarían las fiestas en el barrio sin jurados.

"No será la primera vez que un barrio no celebra las fiestas, pero estaremos no asumiendo la responsabilidad como vecinos de Soria", ha apuntado.

Las fiestas de San Juan 2023 vendrán marcadas por la reestructuración en los doce barrios, para que todas las cuadrillas estén equilibradas en el número de vecinos, de 850 a 900.

"La redistribución de los barrios se ha hecho de forma permanente. De una ciudad de poco más de 6.000 habitantes, se ha pasado, en un siglo, a más de 40.000 habitantes censados. Ello hace que tengamos que adaptarnos de forma permanente", ha resaltado.

Martínez ha recalcado que intentan ser los más justos posibles en la redistribución de los vecinos, para evitar que cuadrillas como Santa Catalina, La Cruz y San Pedro, la Mayor y el Rosel, por el crecimiento y la expansión de la ciudad, han visto reducidos sus vecinos.

"Algunas no llegaban el pasado verano a 590 vecinos, frente a más de 1.200 ó 1.400 de cuadrillas como San Juan o El Salvador", ha puntualizado.