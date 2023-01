USO pide solución integral a problemáttica de bomberos

Miércoles, 25 Enero 2023 08:06

USO ha urgido hoy una solución integral a la problemática de bomberos provincial. Por ello ha instado al Ayuntamiento de Soria a cubrir todas las vacantes generadas hasta el cierre del proceso de selección y ha mostrado su preocupación por la falta de diligencia de la Diputación que ha propiciado numerosos recursos de alzada ante la resolución del primer ejercicio de su concurso oposición.

Recientemente el Ayuntamiento de Soria anunciaba la ampliación de tres a diez plazas de Policia Local pertenecientes a la oferta de empleo público de 2021.

De la misma OEP de 2021 se convocaron en agosto de 2022 tres plazas de bombero conductor, vacantes que se van incrementando, acumulando jubilaciones y situaciones de excedencia que suman ocho vacantes que llegaran a diez en el transcurso de 2023.

El sindicato ha denunciado en múltiples ocasiones la situación de provisionalidad que se va extendiendo y cronificando en el Cuerpo de Bomberos de Soria, abarcando la jefatura de parque, la mayoría de mandos de los cinco turnos del servicio y un elevado número de plazas de bombero ocupadas interinamente que, en varios casos vuelven a quedar vacantes ante la superación por parte de estos interinos de procesos selectivos en Servicios de Bomberos de toda España.

USO ha calificado como una irresponsabilidad que en la actualidad, de una plantilla total de 36 efectivos solo estén cubiertas 30 plazas y que de éstas, 20 de ellas estén cubiertas de manera provisional, en espera de los procesos selectivos que permitan la cobertura definitiva de todas las vacantes, tanto de mandos como de bomberos.

A mayores, en línea con su política de incumplimientos en materia laboral, la mayoría de mandos de los turnos vieron recortadas unilateralmente sus retribuciones por el ejercicio provisional del mando, a lo que se suma la próxima interposición de un Recurso Contencioso Administrativo ante el imcumplimiento de las condiciones pactadas para la prestación de las guardías localizadas de retén y ratificadas, unanimemente, en Ayuntamiento Pleno.

El sindicato ha instado a negociar ya una nueva RPT, pendiente desde 2013, que permita una configuración actualizada del Servicio y la convocatoria ordenada de los procesos selectivos de plazas de mandos y bomberos que optimicen la cobertura definitiva de las vacantes existentes y previsibles en el proceso selectivo que arranca, por fin, el próximo 14 de febrero.

En línea con el anuncio de la ampliación de plazas de Policia, USO ha pedido al Ayuntamiento al anuncio de la misma fórmula para resolver la convocatoria de plazas de bombero, mediante el anuncio de un compromiso público y de una toma de posición municipal respecto al futuro de este Servicio, fundamental para la seguridad de todos los sorianos, del ámbito local y provincia

Diputación de Soria

La tímida concreción del futuro Servicio de Bomberos provincial, que debe apostar por superar de una vez el recurso a la utilización de personal voluntario apostando por la profesionalización del Servicio y su dotación suficiente para permitir la atención continuada de un número suficente de personal en todas las zonas en que se ha dividido el mapa provincial no ha empezado con buen pie, según USO.

Una sucesión de recursos ante el vicepresidente de la Diputación de Soria arroja dudas sobre la limpieza del proceso, que ha propiciado diversos recursos de alzada ante la revisión de la primera calificación del primer ejercicio, test psicotécnico, de este proceso selectivo.

Fruto de esta primera prueba, confiada a la empresa ADECCO, resultaron excluidos 53 aspirantes, algunos de los cuales presentaron recurso que estimó la mayoría del tribunal reduciendo a un único aspirante a la condición, casi estigmatizante, de no apto.

La emisión de nuevas puntuaciones ha provocado, la puesta en duda del rigor de una empresa especializada en la gestión y selección de personal, que se supone que ajusta sus procesos a las bases publicadas y a las indicaciones técnicas del propio tribunal, dudas que deben ser aclaradas a la mayor brevedad posible.

El cambio de criterio, que el Tribunal fundamenta en un informe de la empresa, ha provocado la interposición de diversos recursos que, sin embargo, no han paralizado el proceso selectivo, añadiendo un plus de inseguridad jurídica que afecta tanto a ADECCO como a la institución provincial y al propio tribunal de selección, que no ha dado explicaciones sobre la resolución de estos recursos ni sobre las aparentes divergencias suscitadas entre los componentes del propio Tribunal.

Los recurrentes han solicitado información sobre los argumentos expuestos por los aspirantes declarados no aptos en primera instancia y sobre el informe emitido al parecer por esta empresa, que queda en evidencia, por cuanto primero estima como válidos los tests de esta primera prueba y después parece asumir su propio error al avalar los argumentos elevados por los excluidos en primera instancia, en este primer ejercicio del proceso selectivo.

El sindicato ha abogado por una actitud más transparente y sobre todo prudente de la Diputación de Soria y del Tribunal calificador que debería en todo caso dejar resueltas o contestadas las alegaciones presentadas, al objeto de evitar una concatenación de errores que puede dar al traste en un futuro con este primer gran proceso selectivo, ante el que los recurrentes han solicitado que “se declare nula de pleno derecho la resolución que se anuncia del Tribunal calificador de las pruebas, que lleva fecha de 10 de enero de 2023, para el concurso oposición de 10 plazas de bomberos citado”

USO ha recordado que el objetivo de todo proceso selectivo debe ser la selección de los y las mejores aspirantes, que deben demostrar serlo con sujeción a los principios de igualdad, capacidad y mérito, que parecen ponerse en entredicho de resultas de los argumentos que fundamentan el recurso de alzada, ante el vicepresidente José Antonio de Miguel y contra la primera decisión del tribunal calificador de este proceso selectivo.