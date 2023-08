TRIBUNA / Una alternativa para la mantequilla de Soria

Viernes, 04 Agosto 2023 09:22

Begoña Izquierdo responde en este artículo de opinión a la tribuna de la presidenta de ASAJA, Ana Pastor, que advierte de peligro de desaparición de denominación de origen de la Mantequilla de Soria, por falta de ganaderías, y plantea como solución la macrovaqueria de Noviercas.

TRIBUNA / Una alternativa para la ganadería

Me entristece enormemente, como a usted e imagino que a todo soriano y soriana que se precie, la posibilidad de que desaparezca la Denominación de Origen Protegida de la mantequilla de Soria.

También me alegraría mucho si, como usted dice, en Asaja estuvieran firmemente dispuestos a ayudar e incentivar a ganaderos o ganaderas jóvenes o no tan jóvenes que decidan establecer en nuestra provincia sus pequeños proyectos de granjas de ordeño que permitan continuar con la fabricación de la célebre mantequilla de Soria.

En lo que no puedo estar de acuerdo es en que, en este contexto, se saque de nuevo a colación un proyecto ya caduco y desestimado por la ley: la macrovaquería de 23 000 vacas que se pretendía construir en Noviercas. Y no estoy de acuerdo porque, justamente, ese proyecto no puede estar más en las antípodas del modelo ganadero que posibilitaría seguir produciendo la mantequilla de Soria y mantener la Denominación de Origen Protegida.

Con la leche de 23.000 vacas juntas, encerradas los 365 días del año, alimentadas con pienso transgénico, tratadas con grandes cantidades de antibióticos, y exprimidas durante cinco años para ser luego desechadas por haber llegado a la extenuación, no se puede fabricar un producto de excelencia y enormemente valorado fuera de nuestras fronteras, como lo ha sido nuestra mantequilla de Soria porque, precisamente, para su elaboración se requiere una leche de alta calidad, de características muy concretas por su alto contenido en materia grasa que tradicionalmente se obtenía de vacas de raza autóctona soriana.

Es sabido que la calidad suele estar reñida con la cantidad. Pero, además, de estas explotaciones de dimensiones faraónicas se deriva una gravísima amenaza que no puede ser obviada: la contaminación irreversible de nuestros acuíferos que ahora más que nunca hay que proteger con obstinación porque son la garantía de la posibilidad de seguir viviendo en nuestra tierra.

Por eso, ese tipo de megagranjas están vetadas en Europa. Por eso en nuestro país, se ha promulgado una ley que limita el tamaño de las explotaciones ganaderas de bovino.

Que no hay relevo generacional para el campo, lo sabemos bien, pero habrá que devanarse los sesos y buscar soluciones creativas, por muy manida que esté la palabra. A ustedes, sindicatos ganaderos, Diputación soriana y organismos con poder de decisión me dirijo:

¿Por qué no volcar los esfuerzos en hacer una buena campaña seria y eficaz facilitando el acceso a la tierra y a la vivienda a personas con ganas de hacer otro tipo de ganadería sostenible económica y ambientalmente, para que elijan Soria, para que les compense establecerse en Soria, vivir y generar riqueza en nuestra provincia a la vez que cuidan el territorio y produce alimentos ricos y saludables?

¿Por qué no hacer cantera creando una escuela de agroecología en Soria?

¿Por qué no incentivar con fondos europeos la regeneración y cría de las razas autóctonas que garantizarían la producción de leche con la calidad necesaria para mantener nuestra marca?

Esas medidas, sin duda, serían apoyadas por una gran mayoría de la población de Soria y su provincia. Esas seguro que sí.

Fdo: Begoña Izquierdo Negredo