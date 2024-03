TRIBUNA / Soria, un vacío y dificil de llenar

Domingo, 17 Marzo 2024 08:11

Saturio Hernández de Marco resalta en este artículo de opinión, con ejemplos claros, en las dos caras de la despoblación en la provincia, y reitera que la única forma de darle la vuelta al fenómeno es generar actividad económica para crear empleo.

Mucha queja existe por el vacío cotidiano que se acrecienta día a día, y sin solución de continuidad en la ciudad y en la provincia, que, además, tiene la dinámica que esos intelectuales del mar de los sargazos que no quieren que exista nada con empleo, pues si eso se produjera se les interrumpiría su delicado “tomar” el desayuno con zumo de naranja.

Y eso que se produce o puede producir por la instalación de industrias agroalimentarias y de porcino, industria y servicios esenciales y las actividades y servicios complementarios precisos en el desarrollo comercial e industrial de Soria y provincia, que es por cierto lo que asienta población, y lo que refuerza a las actividades, industrias y comercios principales.

Algún ejemplo poderoso existe en la provincia, y que ya se ha puesto de relieve en anteriores Tribunas, y con un desarrollo magistral de Heraldo de Soria por Félix Villalba, -4.3.2023-, cuando dice “…La HOGUERA es una firma de embutidos que nació en 1986 en San Pedro Manrique, cabecera de las Tierras Altas de Soria, que incluye al ficticio Peñafría de la serie El Pueblo, en realidad un despoblado llamado Valdelavilla. San Pedro tenía 965 habitantes en 1950 y a partir de ahí, como muchos otros pueblos sorianos, empezó a perder población hasta caer a los 449 paisanos en 1991.

El efecto de la empresa chacinera empezó a notarse desde ese año y la población comenzó a aumentar. 2022 se cerró con 643 vecinos. Para hacer sus productos, La Hoguera tiene cerdos, claro, con lo que se puede decir que este tipo de ganado ha contribuido a revertir el proceso de despoblación de dicho pueblo aunque sin la industria transformadora el efecto habría sido muchísimo menor. …” …. Si la Diputación ha salido en defensa del sector es por los ataques que están sufriendo los proyectos de creación de nuevas explotaciones ganaderas. En los pueblos se vive, sobre todo, de la agricultura y la ganadería pero también han aumentado las segundas residencias …” .

Y eso, y cuestiones similares que son reproducción de lo mismo con otros nombres, es a lo que hay que responder, si se entiende que el vacío se llena, de llenarse, con asentamientos ciertos y duraderos en el tiempo y en que los posibles asentados tengan rentabilidad económica y social y sanitaria de su propia existencia y de su familia.

Es decir, no es todo rentabilidad, no es todo razón social o beneficio social para el particular y menos para la generalidad, pues si no se da la rentabilidad económica y social del particular, del hombre concreto que va al Pueblo, pues si no se produce esa rentabilidad ese asentamiento no cumplirá muchas efemérides, ni nada.

Se producen cotidianamente múltiples iniciativas de las instituciones públicas para la búsqueda fija y temporalmente extensa en el tiempo, pero siendo cierto que los resultados no se ven en el momento, ni a un año, se ven en el tiempo, pero se ha de hacer partícipe de ese seguimiento de consecución a toda la realidad social, si eso, código civil en la mano, esa misma realidad social es la que hace avanzar y rentabilizar lo que se haga y se llegue a un resultado positivo, vamos de asentamiento de población.

El 7-10.2023 Heraldo de Soria daba cuenta, que la Junta lleva de Soria a 6 empresas a la mayor feria mundial de alimentos de la mano de la Junta; Embutidos y patés, transformados de setas y hongos y aperitivos representan a la provincia en Anuga, que se celebra en Colonia (Alemania) ante los ojos de 170.000 compradores.

Por Antonio Carrillo se señala y referencia que los alimentos de Soria dan la talla para brillar por el mundo.

La materia prima y el buen hacer de las empresas agroalimentarias que los transforman está este fin de semana ante un escaparate mundial.

Hasta seis empresas de Soria lucen sus productos en la feria Anuga de Colonia (Alemania) bajo el paraguas de la Junta, además de las que lo hayan podido hacer de forma independiente. Allí se reúnen productores de más de un centenar de países ante los ojos de 170.000 potenciales compradores.

La noticia daba cuenta de las empresas que van a la feria y que son:

Mykes Gourmet: productos premium con trufa y setas Desde quesos y aceites a mantequilla. Embutidos La Hoguera: una de las principales cárnicas de Soria y motor económico de Tierras Altas, donde trabaja de forma natural embutidos, jamones y nuevas líneas de mercado. Canard: Bajo su marca Malvasía ha creado un nuevo estándar de calidad en los productos del pato, desde foies y parfaits hasta magrets o platos semicocinados. Elfos Gourmet:Trabaja numerosas variedades de setas de Soria elaborando productos premium, desde sus clásicos patés hasta aceites trufados. Espora Gourmet: especializados en la trufa, la trabajan tanto fresca como con técnicas novedosas de conservación y transformados como las perlas. Aperitivos de Añavieja: Apetitivos y snacks de calidad con las patatas fritas criadas en altura, los productos ecológicos y sus distintos sazonados como emblema.

Eso es el aspecto positivo de las iniciativas tendentes al asentamiento de la población, pues en esas ferias se hacen contactos y se vende “on line” a todo el mundo.

Pero ha de volverse a la realidad habitual, hasta que se consiga un mayor asentamiento, y si usted necesita una ambulancia y vive en cualquier municipio de España, cada vez más deshabitado, puede llamar a la ambulancia que los poderes públicos le dicen que está a su servicio en la comarca, la misma llega a tiempo, por ejemplo menos de 25 minutos, cuando llegan le preguntan, qué pasa y les dice, por ejemplo, que es una alteración sorpresiva de la tensión alta y baja, por ejemplo 23, y 6,4 de baja.

Le preguntan que si tiene, en casa, pastillas contra eso, la respuesta es que no y en el trayecto determina que se agrava el hecho. Cuando llega al hospital, llega con una alteración de la tensión y con unos ataques al corazón. Tarda 6 meses en ser dado de alta, con secuelas evidentes diagnosticadas e indefinidas.

O se cae una piedra en un castillo de un municipio de cinco habitantes, elemento turístico atractivo, monumento relevante, mata a una persona que estaba allí sobre las diecisiete horas de un día cualquiera de abril de cualquier año y esta persona deja familia y niños de 3, 5 y 7 años. El castillo que estaba más o menos cuidado, la Comunidad Autónoma dice que corresponde por convenio mantener y vigilar al Ayuntamiento. Y no lo hace nadie.

O en una zona de esparcimiento de un Municipio cada vez con menos habitantes, con zonas verdes para pasear, una persona de unos 75 años da un traspiés caminando, pues no se ve, por el césped verde que lo cubre, y se cae, se rompe la cadera, le tienen que escayolar, y se recupera en 3 meses, no se recupera realmente, pero no vuelve por la zona.

Y asentarse en las zonas despobladas, más concretamente, cada vez más despobladas es siempre problemática pues no es de efectos inmediatos.

Pero una tendencia a situaciones y hechos como lo de la feria señalada no son más que pautas de asentamiento real. Y que sea así.

Y a esto ayuda, entiendo que de modo considerable, la generalización de las instalaciones de desfibriladores como medio técnico de colaborar, y de modo importante, en la calidad y mejora ostensible de la vida de los que viven en los Pueblo, y, si cierto es que eso puede considerarse un coste elevado, que seguramente lo es, su patrocinio para todos y cada uno de los Pueblos sorianos por Caja Rural añadiría un labor añadido a su, ya, importante labor que hace la Caja Rural en Soria.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco