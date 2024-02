TRIBUNA / Bajo palio en Alcozar

Domingo, 11 Febrero 2024 15:43

Ángel Coronado propone celebrar una mesa redonda de manera inmediata para encontrar solución al problema de la ermita de Alcozar, que no ha contado con el respaldo del Parlamento europeo para consolidar sus ruinas. El autor plantea este propuesta para que el consejero de Cultura muestra toda su musculatura cultural.

El Mirón de Soria del día 10/02/2024 se nos aparece como el remedio ideal para que Santonja nos muestre toda su musculatura cultural. Ya mismo y desde aquí propongo la celebración de una mesa redonda inmediata al estilo ¡Ya!. Ya mismo y desde aquí ¡Ya! En lo que va de temporada no se había producido una constelación astronómica igual, una conjunción celeste de planetas y estrellas en la que incluso la Luna, el cometa Haley, la vía láctea y la propuesta del Santo Rosario en Ferraz se habían dado cita para empujarnos a todos en una sola dirección.

Atentos al mandato de que así en la Tierra como en el Cielo, y teniendo en cuenta que desde aquí al Cielo media distancia, esto es, que correr no significa en este contexto ponerse el chándal y salir a correr completamente peatonalizado sino a volar con el pensamiento hacia el Norte, hacia lo Bueno, volemos todos hacia Alcozar.

“Sin apoyo para consolidar ermita de románico rural en Alcozar”, nos dice El Mirón, y se acompaña la imagen de una iglesita maravillosa, digna de salir volando sobre la Tierra, pero caída, caída en tierra

¡Cómo! ¡Cómo que sin apoyo para consolidar ermita de románico rural en Alcozar! ¡Quién se atreve! ¡Quién lo dice! ¡Qué animal se atreve a decirnos eso!, veo a Santonja colérico. No pregunta. Ordena. Exige que se le informe ¡YA! Y veo a Santonja colérico y lo repetiré tantas veces como sea necesario, repitiendo, exigiendo que se le informe ¡YA! ¡Quién lo dice!

La Junta, Señor. Lo dice la Junta de Castilla y León.

Colérico es poco. Cólera en estado puro. Pérdida del conocimiento y al hospital. Una ambulancia casi suicida y a toda sirena, medicalizada, se lo lleva, en vista de lo cual hemos decidido actuar, y en eso estamos. Hemos seguido el link cibernético informático ligado con firmeza a la más alta tecnología que nos ofrece el Mirón (https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/output__1707475435907.mp4) en el artículo cuyo título hemos citado al principio. Pinchen ahí. Léanlo. Les podrá ser de suma utilidad para entender todo lo que sigue, que no es precisamente poco.

Les parecerá que no viene a cuento, Pero tanto el Poder de la Iglesia como el Poder del Estado y el Poder de aquéllos que lo tienen porque sí, tienen, cada uno por su parte su correspondiente Pepito Grillo al que vulgarmente se llama Conciencia. Y aunque pueda parecer que lo que sigue no cuadra, un genio italiano que se llamaba Collodi, a cuenta de una marioneta que se llamaba Pinocho, le arreó con un martillo golpe tan descomunal a su Pepito Grillo que lo dejó aplastado a la pared, naturalmente muerto. Y aunque les parezca también que volvemos a perder el tiempo con cuentos que no cuadran, añadiremos que Pepito Grillo es inmortal. Collodi se lo calla, pero el Grillo, poco a poco, y a lo largo del cuento, vuelve lento, pero vuelve a su tronco de madera original que acaba siendo por eso de carne y hueso y de alguna forma inmortal. Léanlo de nuevo. Lean a Pinocho. Se nos dice allí cómo podemos llegar a ser de alguna manera medio inmortales, es decir, no del todo pero sí, disfrazados o yo qué sé, como Dioses o Semidioses o Momias Jamón jamón. Exactamente como el Poder de la Iglesia, el Poder del Estado, y el Poder de aquéllos que lo tienen porque sí lo hicieron, lo hacen y seguirán haciéndolo por los siglos de los siglos amén.

Y atentos ahora: para cuando nuestro Santonja se reponga y puedan darle de alta en el hospital, proponemos llevarle bajo palio hasta Alcozar en un intento supremo de hacer las cosas aquí en la Tierra como en el Cielo. He podido saber lo que nunca, hasta que recientemente lo supe, cómo el invicto se pudo pasear por toda esta piel ibérica de bellota y Pata Negra bajo palio, de alguna manera inmortal, disfrazado de inmortalidad, por la Gracia de Dios o como quiera que ustedes, cada uno a su manera, se lo pueda imaginar.

Nosotros nos imaginamos a Santonja bajo palio y en Alcozar, fuera de la ermita, no sea que algún cascote caiga, No lo quiera Dios. Y por nosotros que sigan los rosarios en Ferraz.

Fdo: Ángel Coronado