TRIBUNA / A la emperatriz del macro Imperio

Martes, 12 Septiembre 2023 17:39

Ángel Coronado cruza los caminos en este artículo de opinión de la apertura de una tienda en Noviercas y la falta de servicio telefónico en Judes.

Acabamos de dirigirnos por Wahs-Up a una “emperatriz”, la emprendedora soriana emigrante al extranjero desde hace una década que ha regresado a Soria para montar en Noviercas una tienda de alimentación.

La realidad del asunto en sí mismo considerado se nos ofrece a través de este mismo medio el día 6/09/2023 bajo el título “La fresquera del Moncayo da servicio a Noviercas”, y no hace, ni más ni menos, que provocar el entusiasmo y la lógica satisfacción por nuestra parte. En consideración a nuestro modestísimo mensaje, decíamos, y sobre todo en atención a las previsiones del tiempo en la región no solo de Noviercas sino de todo el vasto territorio del Macro Imperio Romano Germánico, nos parece poco lo del Wahs-Up. De momento las previsiones anuncian bonanza, temperatura favorable, poco viento, lluvia menuda entreverada de sol. Y eso nos anima. No abrigamos duda alguna de que nuestra soriana del día reciba sin reserva este humilde (aunque atrevido) gesto nuestro de nominarla simbólicamente La Emperatriz del Macro Imperio Romano Germánico.

Naturalmente que nos arrimamos al carro de su éxito (siempre en respetuosa procesión). Y animamos a todo el mundo para que participe con nosotros de lo mismo haciendo “de poco un todo” antes, mucho antes, de pintar todo el paisaje de gris mezclando los purísimos blancos con los gravísimos negros para catar del revés “de todo un poco”, y desde luego muchísimo antes de jugárselo todo a una carta como es costumbre hacer a todo lo largo y ancho del Imperio, del Macro Imperio Romano Germánico, de esta bendita Macro Cosa nuestra en la que un Macro Todo nos quiera Macro arreglar Todos nuestros Macro pesares de un Macro golpe que nos deje Macro del revés Macro jodidos dando Macro vueltas.

Queremos seguir el ejemplo de Judes. El teléfono, por favor, que no falte de su bienaventurada gestión el teléfono, señora Telefónica, que no falte tampoco en ningún hogar, porque a ver si ustedes nos podrían decir cómo sería posible llamar a la tienda de Noviercas sin tener cobertura en casa, en cualquier casa que no solo en las casas de Noviercas y en su tienda, que los de Serón de Nágima (lo digo a boleo) bien podrían sentir en algún momento determinado la necesidad de llamar a la tienda de Noviercas o a cualquier otra de las muchas que, siguiendo su ejemplo y contando con el modesto Wahs-Up, aparecerán sin duda en nuestro Imperio.

¡Aló! ¡Aló! ¡Aquí Serón! ¿Tienen ustedes embutidos de Almenar? ¡Cambio!

¡Aló! ¡Aquí palacio, establecimiento Noviercas! ¡Embutidos de Almenar y muchas otras cosas! Dígame. Cambio.

Con respeto. Un par de ristras del gordo, cular, y lechugas de la huerta, por favor. Cambio

Las tenemos de la huerta del Rituerto y del Araviana. ¿De cuáles las quiere nuestro querido cliente? Cambio

¡Del Araviana!, ¡del Araviana! ¡Por favor se lo pido, señora, señor! Cambio.

Entendido. Pedido cuarenta y siete. Gracias a usted. Cambio y corto.

Fdo. Ángel Coronado