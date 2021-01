Serrano: "Lo que no voy a hacer es juzgar a nadie"

Lunes, 25 Enero 2021 12:33

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha emplazado al secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, a que se pronuncie sobre el caso del alcalde de Matamala de Almazán, que recibió la primera dosis de la vacuna en la residencia municipal. Serrano ha asegurado que lo que no va a hacer es juzgar a nadie.



Serrano, que ha valorado este lunes en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el caso del alcalde de Matamala de Almazán, que ha recibido la primera dosis de la vacuna en la residencia municipal, ha remitido al análisis que ha abierto la Junta para conocer el procedimiento.

"Lo que no voy a hacer es juzgar a nadie. En todo caso lo que haría sería dejárselo al señor Rey, que es experto en ética. Le vi el otro día que salía pidiendo la dimisión de la vicepresidenta de la Diputación y ahora les veo que están muy callados", ha manifestado.

Serrano ha lamentado que el PSOE no tenga la misma vara de medir el comportamiento de los cargos públicos, en función del partido al que representan.

"De entrada el PSOE es el que tendrá que tomar medidas y si no el propio alcalde en función de si es real lo que están diciendo", ha emplazado.

El presidente de la Diputación ha asegurado que si un alcalde, como el de Matamala de Almazán, realiza trabajos para una residencia municipal, "en otros sitios hemos visto los problemas que han tenido, porque de entrada no podría trabajar".

"Y luego está ponerse en la lista de las vacunas, cuando en principio no estaba; pero se lo dejo al señor Rey que es experto en ética", ha insistido.

En cuanto a la confrontación abierta por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre la gestión de la crisis sanitaria, Serrano ha pedido que cuando se transfieran las competencias se tengan las herramientas.

"Creo que deberían dejar hacer más y poner menos trabas", ha reclamado al alcalde.

Serrano ha resaltado que la situación sanitaria no es fácil en ningún sitio del mundo y ha pedido que si se dan unos recomendaciones, se cumplan por responsabilidad.

El presidente de la Diputación ha asegurado que la situación sanitaria es dramática, por lo que ha apuntado que entiende que se está "a un pasito" de otro confinamiento.