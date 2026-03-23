Ocho municipios sorianos contarán con recarga para vehículo eléctrico

Lunes, 23 Marzo 2026 12:47

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la adjudicación de las obras para instalar infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico en Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, Garray, Golmayo, Medinaceli, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique y Vinuesa.

La actuación se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y forma parte del Programa DUS 5000 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), destinado a proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Montajes Eléctricos Generales y Aeronáuticos, S.L. por 145.549 euros.

El plazo de ejecución previsto es de 40 días naturales, tras la reducción ofertada por la adjudicataria sobre el plazo máximo inicialmente fijado. En el procedimiento se presentaron 12 ofertas.

El proyecto permitirá extender la red de recarga para vehículos eléctricos en puntos estratégicos de la provincia y facilitará el acceso a este servicio en municipios del medio rural.

La actuación responde al objetivo del PRTR de favorecer una movilidad más sostenible, reducir emisiones y acercar la transición energética a los territorios que afrontan mayores desafíos demográficos.

Esta inversión se integra en el componente 2 del PRTR, dentro de la línea de movilidad sostenible del Programa DUS 5000.

Cada uno de los ocho municipios contará con una instalación vinculada a espacios de uso público y asociados a la movilidad local.

La Diputación Provincial de Soria figura como entidad beneficiaria de la subvención y ha tramitado la licitación y la adjudicación de estas obras.

DUS 5000 en Soria

El Programa DUS 5000, financiado a través del PRTR del Gobierno de España, apoya proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de hasta 5.000 habitantes y también a municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos de población no superan esa cifra. Su finalidad es facilitar inversiones concretas en eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y reducción de emisiones en el medio rural.

La gestión de estas ayudas corresponde al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO.

A través de este programa, el Gobierno de España ha impulsado actuaciones vinculadas al autoconsumo, la climatización eficiente, la renovación del alumbrado público, la movilidad sostenible y la implantación de puntos de recarga para vehículo eléctrico en pequeños municipios, con el objetivo de acercar la transición energética a los territorios con mayores desafíos demográficos.

En la provincia de Soria, el programa DUS 5000 ha supuesto subvenciones por más de 13 millones de euros que alcanzan a unos 80 municipios sorianos y se distribuye en 35 expedientes favorables promovidos por ayuntamientos, por la Diputación Provincial de Soria y por la mancomunidad de Tierras Altas.

El balance refleja la dimensión que ha adquirido este programa en la provincia como herramienta de modernización energética y de mejora de servicios en el medio rural.

En el caso de la Diputación Provincial de Soria, la institución ha recibido una ayuda total que supera los 4 millones de euros repartida en tres expedientes favorables. Entre ellos figura el proyecto de movilidad sostenible en los municipios de Soria, en el que se enmarca esta actuación de infraestructura de recarga para vehículo eléctrico.