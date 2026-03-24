El ICMAB-CSIC acerca la cultura científica al mundo rural de Soria

Martes, 24 Marzo 2026 14:50

Los investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), Anna Laromaine, Judith Oró, Anna Crespi, Stefania Sandoval y Daniel Martín, han regresado a Barcelona tras completar con éxito su viaje divulgativo de una semana por la provincia de Soria en el marco del proyecto LAB TOUR 2026.

Durante esta actividad, la iniciativa acercó la ciencia de materiales a cerca de 150 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria, así como a unos 30 docentes, en tres colegios rurales situados en seis localidades de menos de mil habitantes: Tardelcuende, Quintana Redonda, Langa de Duero, Almarza, Fuentelfresno y Almajano.

A través de cinco talleres, el equipo trabajó con los participantes de cada colegio conceptos como la bioinspiración, el origen y la clasificación de los materiales, la luz y su espectro, las propiedades eléctricas y magnéticas, y la microscopía óptica. Los talleres, algunos conjuntos y otros divididos por edades se desarrollaron es sesiones de dos horas, en un ambiente marcado por la participación activa y la motivación del alumnado.

La experiencia se complementó con la participación del personal del ICMAB-CSIC en dos cadenas de televisión locales, donde los investigadores destacaron los vínculos culturales entre Soria y Cataluña desde una perspectiva científica, así como la relevancia de la ciencia de materiales y la nanotecnología en la sociedad actual. Asimismo, el 19 de marzo se celebró una charla titulada “Ciencia, Sociedad y Cultura.

Entre Soria y Cataluña, de la emigración rural a los pigmentos del románico”, con la asesoría de la artista Pilar Porras Ramos, a la que asistieron aproximadamente 30 personas, combinando divulgación científica y patrimonio cultural.

Un viaje científico con impacto humano y cultural

Más allá del ámbito científico, el viaje ha tenido una importante dimensión humana. Los investigadores mantuvieron conversaciones cercanas con los habitantes de los pequeños municipios, reforzando el vínculo entre ciencia y territorio.

El proyecto también incluyó experiencias personales significativas, como la de Anna Crespi, quien pudo regresar a San Esteban de Gormaz, el pueblo originario de su abuela, o la de Anna Laromaine, que visitó Bocigas de Perales, localidad vinculada a la infancia de su pareja. En este último enclave, una vecina del pueblo facilitó el acceso a la iglesia parroquial, habitualmente cerrada, que conserva valiosas pinturas románicas, enriqueciendo así la dimensión cultural del viaje.

La responsable de los talleres divulgativos, Judith Oró, comparte su experiencia: "El viaje ha sido una vivencia intensa, ilusionante y muy enriquecedora, especialmente por el diseño de actividades adaptadas a cada realidad educativa. Me ha encantado descubrir Soria y su entorno natural, tan accesible y cercano. La educación rural destaca por su ambiente más tranquilo y personalizado, aunque exige mayor atención a la diversidad de edades. En contraste, el entorno urbano como Barcelona requiere una organización más compleja debido al mayor número de alumnado."

Un proyecto con impacto sostenido más allá del aula

El balance del proyecto ha sido muy positivo, tanto por la acogida recibida como por su impacto.

El profesorado participante valoró especialmente la calidad de las actividades y manifestó su interés en que el equipo vuelva en futuras ediciones.

En el mes de abril está prevista la celebración de una charla en el ICMAB-CSIC para compartir la experiencia del viaje, así como la publicación de un álbum fotográfico que recopilará los momentos más destacados de la iniciativa.

Con esta última acción, LAB TOUR 2026 culminará un recorrido más amplio que tuvo otras actividades previas, como la Noche europea de los investigadores celebrada el 26 de septiembre de 2025 en Soria capital, y diversas charlas divulgativas realizadas tanto en la Casa de Soria en Barcelona durante la Semana de la Ciencia de 2025, como en el propio ICMAB-CSIC durante su tradicional fiesta de Navidad.

En conjunto, el proyecto tendrá un impacto directo y presencial en más de 500 personas, al que se suma su alcance indirecto a través de medios de comunicación locales, artículos de divulgación y redes sociales, difundiendo contenidos sobre ciencia de materiales, nanotecnología y los vínculos culturales entre territorios.

Según el coordinador del proyecto, Daniel Martín, el éxito debe medirse más allá de las cifras: "No se trata solo de los números, ya que cualquier actividad cerca de una ciudad como Barcelona, con más de un millón y medio de habitantes, tendría un alcance mayor. El verdadero valor de este proyecto está en llegar a quienes tienen más dificultades para acceder a la cultura científica, aunque sean menos personas."

El proyecto LAB TOUR 2026 ha sido posible gracias a la participación de agencias como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como de Ruralia y la Diputación de Soria, consolidando una apuesta por una ciencia abierta, inclusiva y comprometida con el territorio.