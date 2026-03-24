Diputación presenta experiencias turísticas del proyecto de Patrimonio Celtíbero

Martes, 24 Marzo 2026 15:19

La Diputación provincial de Soria ha celebrado una jornada para presentar experiencias turísticas y el lanzamiento de los clubes de producto del proyecto de Patrimonio Celtíbero, turismo activo y naturaleza.

Está dirigido a empresas turísticas, operadores de actividades, alojamientos, guías turísticos, agencias de viaje, y asociaciones del sector turístico.

Se trata de una oportunidad para conocer las nuevas experiencias turísticas del territorio, informarse sobre los Clubes de Producto y generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas y agentes del sector.

Con esta jornada se lanza oficialmente los Clubes de Producto para la puesta en valor de experiencias turísticas innovadoras vinculadas al territorio celtíbero provincial, que tiene como objetivo general fortalecer la Celtiberia soriana a través de la creación y puesta en mercado de experiencias turísticas sostenibles y respetuosas con el medio que favorezcan la cohesión territorial y el desarrollo económico local.

Para ello se han creado clubes de producto que cohesionan las diferentes tipologías de producto del que nacerán las respectivas experiencias.