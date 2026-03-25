La Junta aprueba inicialmente proyecto de urbanización de polígono de Langa de Duero

Miércoles, 25 Marzo 2026 08:26

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del Plan Regional para la ampliación del polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero.

La resolución ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

El 12 de agosto de 2025 se aprobó por orden el Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación de este polígono industrial, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL).

El citado plan incluye entre su documentación tanto determinaciones urbanísticas de planeamiento como de gestión, esto es, un proyecto de actuación con determinaciones completas de reparcelación y básicas de urbanización.

Además, la Junta ha abierto un trámite de información pública que tendrá una duración de un mes a contar desde mañana miércoles.

Durante el periodo indicado, la documentación se encontrará disponible para su consulta en la oficina de información y atención al ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y en la página web de la Junta de Castilla y León (https://servicios.jcyl.es/PlanPublica/default_plai.do)

El objeto del Plan Regional, promovido por Somacyl, es el establecimiento de las condiciones de ordenación general y detallada completas del ámbito de suelo urbanizable denominado “Vega de Alcozar” clasificado ya como suelo urbanizable por las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero.

Se plantea establecer esta ordenación de manera conjunta para la totalidad de los terrenos, actualmente agrupados en tres sectores, permitiendo la optimización de esta, generando parcelas industriales de gran superficie y concentrando las cesiones dotacionales del área.

Asimismo, la ordenación conjunta permite una previsión más adecuada de las necesidades de refuerzos e infraestructuras requeridas para la funcionalidad del ámbito.