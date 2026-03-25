Diputación debuta en Alimentaria Barcelona con 18 empresas del sector agroalimentario soriano

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:08

La Diputación de Soria participa, por primera vez, en la Feria Alimentaria de Barcelona, una de las citas más destacadas del sector agroalimentario a nivel nacional e internacional, atendiendo así a una demanda histórica del propio tejido empresarial soriano.

Esta presencia responde a las peticiones trasladadas por los empresarios en las reuniones anuales en las que se define el calendario de ferias gastronómicas, donde Alimentaria era una de las citas más reclamadas por su proyección y oportunidades de negocio.

En esta edición, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha acompañado a un total de 18 empresas sorianas que representan la calidad, diversidad e innovación del sector agroalimentario de la provincia.

Se trata de Arte Fritas, Croquetando, Panmimus, Soria Natural, Mykes Gourmet, Olivo de Soria, Quesoncala, Martirelo, Quesería Tierras Altas, Arotz Foods, Sabor de Fronteras, Dulces Típicos El Beato, Zumos de Ólvega, Almendras del Moncayo, Cañada Real, FoieGood, Espora Gourmet y Bodegas De Postín, que durante estos días mostrarán sus productos en este escaparate internacional.

“Son empresas muy diversas, con productos de altísima calidad, que vienen a la feria con un objetivo claro: hacer contactos estratégicos, abrir nuevos mercados y seguir creciendo de manera sostenible” ha destacado Serrano.

La participación en la feria, que se celebra hasta el 26 de marzo, supone un paso importante en la estrategia de promoción impulsada por la Diputación, que busca reforzar la visibilidad de las empresas locales, facilitar contactos comerciales y abrir nuevas vías de mercado tanto a nivel nacional como internacional.

Además, esta iniciativa permite poner en valor el trabajo del sector agroalimentario soriano, clave en la economía de la provincia y en la fijación de población en el medio rural.

Desde la Diputación se destaca el esfuerzo conjunto realizado para hacer posible esta primera participación, así como la buena acogida que ha tenido entre las empresas, que ven en Alimentaria una oportunidad para seguir creciendo, innovando y consolidando sus productos en mercados cada vez más competitivos.

Para ello, el departamento de Desarrollo Económico ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 50.000 euros destinada a facilitar que nuestras empresas puedan obtener certificaciones de calidad, muchas veces imprescindibles para acceder a mercados internacionales.

Estas ayudas cubren hasta el 50% del coste de certificaciones como IFS o BRC, con un máximo de 6.000 euros, 4.000 euros para la ISO 22000 y 3.000 euros para la ISO 9001.

“Se trata de un impulso concreto para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones y poner en valor la excelencia de sus productos” ha recordado Serrano.