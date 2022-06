Novillada sin trofeos en Arcos de Jalon

Sábado, 25 Junio 2022 20:13

La novillada del circuito de Castilla y León, celebrada en Arcos de Jalón, se ha saldado sin trofeos.

Plaza de toros de Arcos de Jalón. Novillada con caballos. Semifinal del circuito de novilladas de Castilla y León.

2 novillos de Eladio Vegas y 2 novillos de Loreto Charro para los novilleros Pablo Jaramillo y Mario Navas.

Sobresaliente José Manuel Serrano.

Tarde agradable con algo de viento.300 personas en los tendidos

Cronica: Ádolfo Sainz

Primer novillo de Eladio Vegas noble y encastado con el que el novillero Pablo Jaramillo ha dado una vuelta al ruedo tras mostrar buenas maneras con el capote y más destemplado con la franela. Faena de enganchones sin aprovechar las condiciones del animal.

El segundo novillo también de Eladio Vegas ha tenido peor comportamiento pues no humillaba. Con él Mario Navas ha toreado bien con la mano derecha y no tan bien con la otra con la que no terminó de acoplarse. Con la espada, como su compañero, no ha lucido. La labor ha sido silenciada por el respetable.

Con un extraordinario novillo de Loreto Charro Pablo Jaramillo volvió a demostrar su buen concepto con el uso del capote y sus defectos de colocación con la muleta, si bien es verdad,que lo suplió con una actitud enfibrada y animosa. El mal uso de la espada le privó de cortar algún trofeo pues pinchó numerosas veces oyendo dos avisos y dio vuelta por su cuenta.

Mario Navas volvió a demostrar con el último novillo de Loreto Charro, que tiene especial gusto manejando la muleta con la diestra. El novillo bien presentado como todos los de esta tarde llegó a la muleta más paradote y soso por lo que la faena no terminó de llegar a los tendidos por lo que el novillero terminó acortando las distancias. Otra vez, mató de un feo bajonazo como en su novillo anterior. Dio la vuelta al ruedo.

En definitiva una tarde en la que los novillos estuvieron por encima de sus matadores que no aprovecharon la oportunidad brindada por la organización de este circuito de novilladas de Castilla y León con la Fundación Toro de Lidia a la cabeza.