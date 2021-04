Diputación, preocupada por falta iniciativa de Reto Demográfico

Lunes, 26 Abril 2021 12:19

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha mostrado su preocupación por la falta de iniciativa del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico para afrontar el problema de la despoblación en la provincia, cuando presenta proyectos en provincias más pobladas.



Serrano, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación de Soria, ha mostrado su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio del Reto Demográfico a las peticiones de audiencia de la institución provincial para presentar sus proyectos para afrontar el problema de la despoblación.

"Invitamos el año pasado a venir a Soria a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y no nos contestó", ha apuntado.

Serrano ha recordado que el 22 de diciembre terminó el plazo para presentar las manifestaciones de interés para afrontar el reto demográfico y desde entonces están a la espera para que acepte la invitación y "conozca de primera mano la situación que tiene esta provincia y poderle presentar nuestros proyectos".

Además ha apuntado que también solicitaron una entrevista al secretario general del Reto Demográfico, Francés Boya, "y tampoco nos puede recibir".

Serrano ha subrayado que le preocupa esta falta de respuesta de los responsables del ministerio, cuando ya están anunciando la implantación del primer centro de innovación territorial en Castellón para activar proyectos que impulsen el desarrollo.

"Me alegro mucho por Castellón que se considere despoblada pero realmente tiene, si no me fallan los datos, es una provincia de 585.000 habitantes con 135 municipios", ha puntualizado.

El presidente de la Diputación ha señalado que se puede hablar de despoblación en una provincia como Soria, con menos de 90.000 habitantes, poco más de 4,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

"Al que ya le han matado, no se puede volver a morir; hay que poner el acento en las provincias donde la despoblación es una alarma social", ha reclamado.

Serrano ha señalado que desde el Gobierno de España se puede hacer mucho más por la provincia de Soria, que "somos la zona cero de la despoblación, porque en España no hay ninguna situación tan dramática como la que sufre Soria".

En este sentido ha pedido tener en cuenta la situación de Soria a la hora de repartir los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Serrano ha censurado que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico suspendiera hace unas semanas una visita a Soria, organizada por el PSOE, y a la Diputación no se le invitase, lo que refleja una forma de actuar "sectaria".