Diputación colabora con ocho asociaciones del tercer sector de la provincia

Miércoles, 28 Febrero 2024 16:29

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, se han reunido en la Sala de Comisiones con ocho asociaciones del tercer sector que realizan su labor a lo largo de toda la provincia de Soria para renovar la colaboración de la institución con cada una de ellas.

FADISO, Autismo Soria, Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple, ANDE Soria, Asociación Parkinson Soria, la ONCE, ARESO y la Asociación Contra el Cáncer en Soria han formado parte de la firma de los acuerdos con la Diputación en la que se renueva el compromiso social con las personas, independientemente de sus capacidades físicas, mentales o sociales.

En primer lugar, Serrano ha destacado que “desde el área de Servicio Sociales estamos decididos a proporcionar el apoyo necesario para crear, entre todos, un entorno más inclusivo y enriquecedor para todos los municipios de la provincia. Por ello, estos convenios no son simplemente un documento firmado; representan el compromiso con cada una de las asociaciones que hoy nos acompañan, estamos dispuesto a ayudar en que independientemente de la distancia o situación de cada persona, pueda ser atendida por vosotros, y puedan recibir vuestro apoyo”.

A esta firma de convenios han asistido los diferentes presidentes, gerentes y representantes de las ocho entidades: Jesús Manuel Aguarón, presidente de la Junta Provincial de Soria de la Asociación contra el Cáncer; Juan Carlos Díez, Presidente de Alcohólicos Rehabilitados (ARESO), Víctor Herrero, Gerente de la entidad ANDE Soria; Juan Agustín Pérez, Presidente de la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple; Nuria Santa Cruz, Gerente de Autismo Soria; Mª. Asunción Berrajo, como representante de FADISO; e Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Soria. Blanca Esther Ortega, presidente de la Asociación Parkinson Soria.

La Diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha expresado su agradecimiento a cada una de estas asociaciones, a sus representantes y a todas las personas que forman parte de ellas. “Su trabajo incansable y compromiso son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Su dedicación es un ejemplo a seguir y estamos comprometidos a continuar apoyándolos en sus esfuerzos por hacer de Soria un lugar mejor para todos. Debemos crear una red donde trabajemos juntos” ha añadido Laura Prieto.

Firma de convenios de colaboración

La Diputación de Soria colabora con la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Soria con una ayuda económica de 5.000 eruos.

El objetivo del acuerdo va destinado a la financiación del ‘Programa de apoyo psicosocial para personas con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria’.

Entre las actividades que incluye el programa se encuentran: Información y asesoramiento a familias y a personas con discapacidad, Formación para el cuidado a familiares, Encuentros familiares y actividades sociales de ocio e Intervención psicológica y apoyo psicológico individualizado para familias. Este año ha aumentado el convenio para poder llegar a más zonas rurales, como la zona del El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz.

Autismo Soria recibe 5.000 euros de ayuda por su trabajo con el ‘Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a las Familias’, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de espectro autista. Entre las actividades que realizan desde Autismo Soria se encuentra las actuaciones para prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental; y las actuaciones encaminadas a prestar apoyos transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse a los afectados en su entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes.

El presidente ha firmado el convenio con la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple donde se ratifica el acuerdo para apoyar su labor al facilitar diferentes estrategias para mejorar la calidad de vida desde una perspectiva integral e individualizada de las personas afectadas por esta condición y nuevas condiciones a las que se enfrenta la discapacidad física y mental como su trabajo frente al ELA.

Servicios Sociales de la Diputación trabaja con ANDE Soria aportando una ayuda de 1.500 euros SORIA para gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitados Intelectuales de Soria. Además, el pasado lunes se aprobó en Junta de Gobierno el convenio deportivo con su club con una ayuda de 6.000 euros para desarrollar las diferentes competiciones deportivas.

La Asociación Parkinson Soria recibe 5.000 euros de la Diputación de Soria para la financiación del ‘Proyecto PARKINSON RURAL SORIA que la Asociación’ viene desarrollando en la provincia de Soria con personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus familiares. Charlas formativas sobre enfermedad de párkinson y las consecuencias socio-familiares y Asesoramiento psicológico y/o rehabilitador a pacientes o familiares forman parte de este proyecto.

La ONCE en Soria vuelve a colaborar con la Diputación para poder impulsar el avance en el proceso de plena integración en la sociedad de las mujeres afiliadas a la ONCE que residen en el medio rural de Soria, evitando así la exclusión social, dentro del Proyecto “AUTONOMÍA PERSONAL Y APOYO AL EMPLEO PARA MUJERES AFILIADAS A LA ONCE DEL MEDIO RURAL DE SORIA 2024”. Este acuerdo lleva consigo un total de 1.500 euros para desarrollar las actuaciones que conlleva este proyecto.

ARESO rubrica este convenio por 1.800 euros para para la financiación del Programa de apoyo psicosocial y atención de personas en proceso de rehabilitación alcohólica y sus familias en coordinación con el Plan provincial sobre adicciones de Diputación de Soria a través de sus Centros de Acción Social (CEAS) en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.

Y, por último, Diputación colabora con la Asociación Española contra el Cáncer con una ayuda económica de 5.000 euros para la financiación de actuaciones preventivas y de atención psicosocial a enfermos de cáncer y sus familiares, que residan en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.

Las actuaciones que forman parte de este convenio, entre otras, campañas de prevención escolar en centros escolares de la zona rural y la atención psicológica a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural de la provincia de Soria.

Los acuerdos que se han aprobado el día de hoy forman parte del total convenio que, con más de 250.000 euros, la Diputación aporta al tercer sector social.

Un sector fundamental que consigue crear un ambiente en el que todas las personas se puedan sentir valorados y respetados. “La inclusión va más allá de la presencia física, la inclusión es una herramienta vital para que aquellas personas con necesidades especiales, enfermedades o situaciones sociales adversas, y sus familias, puedan hacer de sus vidas un camino más sencillo donde seguir con sus días sin complicaciones”, afirma el presidente de la Diputación.