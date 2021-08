Descartado encaje de Cobo en organigrama de Diputación

Lunes, 30 Agosto 2021 17:13

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha descartado este lunes que el diputado no adscrito Miguel Cobo pueda tener un encaje en el organigrama político de la institución, como había pedido, ya que así lo apunta el informe jurídico solicitado.



"Lo único que hemos hecho es cumplir el informe jurídico, que viene a decir que la situación del diputado no adscrito no puede cambiar. Lo he hablado con él y seguiremos como hasta ahora", ha señalado Serrano a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación de Soria.

Serrano ha señalado que el informe jurídico solicitado ha sido facilitado por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

El presidente de la Diputación ha rechazado que Cobo sea un tránsfuga porque no responde a que con su voto haya posibilitado el cambio de gobierno de la institución.

"Cobo es una persona que con su voto apoya al equipo de Gobierno; que luego quiera estar en la junta de gobierno o en otros sitios, es otra cuestión", ha señalado.

Cobo reclamó públicamente más funciones en la corporación provincial, tras su dimisión como alcalde de El Burgo de Osma.

El diputado no adscrito consiguió su acta en la candidatura del Partido Popular en El Burgo de Osma, pero la formación de centro-derecha le expulsó a principios de legislatura tras negarse a facilitar el acceso a la alcaldía burgense del candidato más votado en las elecciones, Antonio Pardo (PPSo), un acuerdo incluido en el pacto de gobernabilidad de PP y PPso en la corporación provincial.