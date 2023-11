ASAJA facilita asesoramiento para transformación digital

Jueves, 02 Noviembre 2023 12:55

ASAJA Soria ofrece asesoramiento personalizado al sector agropecuario para la digitalización de las explotaciones.

La organización agraria se sumó desde el primer momento, ya en julio, al programa Kit Digital.

Ahora sigue potenciando con vistas a fin. de año una iniciativa gubernamental que busca promover la transformación digital en las explotaciones y pequeñas empresas del sector agrario y ganadero.

Para ello, ASAJA Soria ya puso en marcha un punto de información provincial (OTP) que está permitiendo a los profesionales del campo de Soria conocer de primera mano los requisitos para acceder al “bono digital”, así como el catálogo de soluciones con las que impulsar la digitalización en su explotación, reforzando así la atención personalizada, directa y frecuente al sector agroganadero.

El Kit Digital es un programa público de ayudas económicas que tiene como objetivo principal facilitar la implantación de soluciones digitales en el ámbito agrícola y ganadero, permitiendo así su evolución y crecimiento mediante el aprovechamiento de las tecnologías disponibles.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de hasta 3.067 millones de euros y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Una de las ventajas clave de este programa es que otorga a los agricultores y ganaderos la capacidad de elección. El Kit Digital ofrece acceso a un amplio catálogo de soluciones digitales y agentes digitalizadores, permitiendo a cada profesional seleccionar aquellas opciones que mejor se adapten a sus necesidades específicas.

Estas ayudas públicas del Kit Digital están financiadas con los fondos "Next Generation UE", que el Gobierno destina con el propósito de impulsar la digitalización en el tejido empresarial español. Las empresas y explotaciones con menos de 50 trabajadores, así como los trabajadores autónomos, tienen la posibilidad de solicitar estos "bonos digitales" que oscilan entre 2.000 y 12.000 euros, con el fin de contratar soluciones tecnológicas a través de los agentes digitalizadores y optimizar así sus negocios.

Es importante destacar que el Kit Digital forma parte de un conjunto de estrategias orientadas a la recuperación económica y la transformación digital, con especial atención a las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos del sector.

Los beneficiarios de este programa recibirán una ayuda económica, también conocida como "bono digital", para la digitalización de sus explotaciones, cuyo importe variará en función de la solución digital requerida y el tamaño de la empresa.

Requisitos

Aquellas personas que deseen solicitar el Kit Digital deben cumplir una serie de requisitos, independientemente del segmento al que pertenezcan. Entre ellos se encuentran ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo; no estar en situación de crisis empresarial; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, y no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, es necesario estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no superar el límite de ayudas de minimis y disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital de acuerdo con el test de diagnóstico en la plataforma Acelera pyme. Además, es requisite básico tener el domicilio fiscal situado en España.

Como parte de su compromiso con el sector, ASAJA Soria, que está adherida al programa Kit Digital como OTP, se encarga de informar y asesorar a los agricultores y ganaderos interesados en solicitar su bono digital, brindándoles toda la orientación necesaria para aprovechar al máximo esta oportunidad.