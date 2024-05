ASAJA expone su liderazgo en defensa de intereses agrarios de Soria

Jueves, 09 Mayo 2024 20:09

ASAJA Soria ha celebrado esta mañana su asamblea general ordinaria en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en donde ha repasado las actividades desarrolladas en el último año, donde ha mantenido, según ha subrayado, el liderazgo en la defensa de los intereses agrarios.

En la que es la reunión más importante del año entre los socios de la organización profesional agraria, se ha llevado a cabo la habitual lectura del acta de la asamblea anterior, a cargo del secretario general, Alejandro Aguado, además del balance de cuentas del ejercicio pasado y la presentación del presupuesto del actual por parte del tesorero de la OPA, Sergio Moreno

Asimismo, se ha abordado el balance de la actividad reivindicativa de los últimos 12 meses.

Durante este período, ASAJA Soria ha mantenido el liderazgo en la defensa de los intereses agrarios, en unos meses extraordinariamente complicados para el sector, como ha explicado pormenorizadamente la presidenta, Ana Pastor.

También ha comentado que el principal interés siempre será el bien común del campo provincial y ha asegurado que la junta directiva, cada vez con gente más joven y preparada, “mantiene la ilusión de trabajar por un campo cada día mejor, con menos trabas y más competitivo”, y ha subrayado que “en todo un año entre asamblea y asamblea se ha luchado por los asuntos más importantes para nuestras explotaciones, ya sea la rentabilidad en general de los cereales y el girasol, las medidas fiscales, los precios ganaderos, el seguro agrario, la sanidad de los cultivos, el medio ambiente, la seguridad social, la PAC, el control cinegético, las importaciones sin control, etcétera”.

En la asamblea ha quedado patente una edición más que ASAJA es una organización que vela para que sus asociados tengan la mejor defensa para poder continuar su labor diaria en el campo; todo ello con una nueva exhibición de unidad entre los cerca de 200 asistentes.

Ha asisitdo a esta asamblea el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha solicitado a los profesionales de la agroganadería presentes que no escatimasen en ningún momento ayuda y confianza en el proyecto de Pastor para que Soria siga siendo un referente en el tema reivindicativo en Castilla y León y en España.

Asimismo, el máximo responsable regional de la organización se ha dirigido a los profesionales del campo que se habían citado en la sede de la Junta en Soria para lamentar que no haya cambios en materia de Seguridad Social o Hacienda o que “en el seguro agrario sean todo promesas”.

Peor legislatura europea

Con esta situación, Dujo ha estimado que la legislatura que ahora acaba en el Parlamento Europeo y la Comisión ha sido “la peor legislatura de la historia para la ganadería y la agricultura de Europa, de España y de Castilla y León”.

A la vez, ha apuntado que espera que los nuevos eurodiputados hayan tomado nota de las “movilizaciones de los agricultores y cambien la PAC para logar la soberanía alimentaria. Los que salgan elegidos en las elecciones europeas deben ayudar a los agricultores para producir alimentos en libertad, con calidad y cantidad, para no depender de terceros.

Dujo no ha ocultado, por otra parte, que es optimista. Un optimismo con un “campo bien presentado y una buena primavera para los pastos que no quita para reconocer públicamente que necesitamos una buena cosecha para igualar los gastos. La falta de rentabilidad continúa siendo el gran problema de un sector para el que los próximos dos meses son clave. Necesitamos lluvias y que no vengan más heladas”.

A la vez, elogió la labor de los técnicos de ASAJA Soria y del resto de la región en todo lo referente a la tramitación de la PAC. En este sentido, argumentó que “es una barbaridad y no tiene sentido. Con este panorama lo que pedimos es flexibilidad en la PAC para que no nos obliguen a gastar de más. Es evidente que es más medioambientalista, con menos dinero y más restrictiva. El campo no quiere esta PAC y los responsables políticos ya se pueden poner a trabajar en serio en su diseño para que la PAC 2028-2034 sea diferente”.

Dujo ha mencionado un sinfín de asuntos de actualidad y confesó que todo el sector debe tener en cuenta que se han conseguido cosas con las manifestaciones, si bien ha asegurado que “en el caso de la PAC es la letra pequeña, por ejemplo, y por eso ASAJA no ha firmado el acuerdo con el ministro Planas. Vamos a seguir en la calle y para ello cuento con los socios, para que se movilicen y para defender a la organización, que es en realidad defenderse a sí mismos”.

Por último, no ha descartado nuevas manifestaciones en fechas próximas.

“Todo dependerá, del resultado del Foro de la Ganadería Extensiva, que tendrá lugar la próxima semana en Toledo, donde el sector se reunirá con el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Si ahí no se alcanza un acuerdo, la manifestación podría ser convocada inmediatamente, aunque centrada en el sector ganadero ya que los agricultores se encuentran en temporada alta de trabajo”, ha advertido.

Todo ello después de matizar que esta organización “está día a día al pie del cañón, buscando soluciones en común, batallando, colaborando, dando su punto de vista para mejorar el sector, pero con los pies en el suelo, sin demagogias”.