TRIBUNA / Al “lobby” de la leche responde Noviercas

Martes, 12 Julio 2022 16:50

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión sobre los desajustes del mercado de la leche, que repercute en el bolsillo de los consumidores.

La verdad, tanto me da una puñalada certera justo al corazón que trecientas cincuenta y una con el cuchillo grande de la cocina y bien repartidas por el resto de las vísceras. Pero la verdad, prefiero un ladrón que trescientos cincuenta y un policías puestos de acuerdo en darle al ladrón un par de guantes blancos para que robe mejor.

Al cártel, el del acento ahí, esto es, el del “lobby”, el apaño ese de la leche, esa leche de cártel, esa mierda de mafia de la leche que se denuncia en el artículo titulado: “Ganaderos en guerra contra el cártel de la leche; “Se han enriquecido a costa de la gente trabajadora” (Público, 08/07/2022), a ése cártel mafioso no es al que me refiero. No es a esa certera puñalada directa y al corazón a lo que me refiero. Siempre hubo ladrones y siempre los habrá de la misma forma y por la misma razón que los planetas del sistema solar giran alrededor del sol y que las piedras se dirigen al suelo en línea recta cuando las sueltas en el aire y las dejas solas. No me refiero a eso. Hablo del cártel de los trescientos cincuenta y uno.

Resulta que unos cuantos compradores de leche de alto copete o de guante blanco según se dice, se han puesto de acuerdo para fijar el precio de la leche que les conviene para pagar conforme a tal precio al ganadero que la ordeña, la recoge y se la vende: Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Indistrias Lácteas de Granada (Puleva), y Schreiber Food España.

Yo no digo que esa mierda de mafia de la leche esté compuesta, o no, por alguna de las firmas que se dicen, o por todas. Lo que digo es que si puedes fijar el precio de lo que compras, es que algo sucede para que tal ocurra, a saber, que una mierda de mafia de la leche compre la leche al que la ordeña según a esa mafia de la leche conviene comprarla, es que algo pasa. Como si vas al super a comprar un cartoncito de leche y lo pagas al precio que te conviene dejando al super superacongojado, que si yo lo pudiese hacer, creo que lo haría. Si pudiese comprarme un helado de fresa, qué se yo, uno grande por una monedita de cobre de las más pequeñas, seguro que lo haría.

O dicho de otra forma. Lo que digo es que si el equilibrio entre la oferta y la demanda resulta caer en manos de la mafia de los que no me regañan por comprarme un coche de alta gama por el precio de un helado de fresa dejando en la ruina al concesionario, sucede algo como que un mal olor se te ofrece en bandeja, ese olor del que Hamlet habla, príncipe de Dinamarca, se te viene a la nariz quieras que no, seas príncipe o mendigo como suele decirse.

Dicho lo cual cabe ampliar lo dicho por otros caminos, que al final, y según se dice, todos conducen a Roma. Aníbal llegó a Roma atravesando los Alpes con un rebaño de elefantes, que se dice pronto.

El equilibrio ese entre la oferta y la demanda, dicen, es una ley de la naturaleza. Por eso choca tanto, y a tanta gente, que se altere. Y a quién no. Eso nos choca a todos aunque solo hace falta darle a la zorra la llave del gallinero, que por otra parte no es que sea cosa tan fácil o tan difícil como se piensa. Yo lo veo hasta natural, quiero decir que lo veo tan natural como si fuese una ley, otra ley de la naturaleza. Llegado el momento a cada uno le llega su hora. Y dicho lo cual que yo me voy, porque aunque no, hago como que sí. Me voy de altere. Quiero alterar el precio de la leche, pero no para comprarla a quien me la vende sino para vendérsela a quien me la compra y a Danone se la vendo yo al precio que yo le diga porque si no, si no, es que le inundo su megafábrica de leche como me llamo tal. Y a toda Galicia la inundo de leche y con la llave del gallinero en mi bolso inundo de leche al mundo entero porque a todos los garajes del mundo y a todos los locales comerciales de Nueva York y de Hong Kong los inundo de leche como me llamo tal y como en las lluvias Filomenas del cambio climático viene ocurriendo, siendo leche por agua me refiero. A cuatro metros cuadrados por vaca y contando como cuento con el términos municipal entero, me caben solo en Noviercas sobre los tres o cuatro millones de vacas fácil.

¡Ciento cincuenta veces o más que Odieta! ¡La granja mayor del sistema solar! ¡¡¡La cuarta de la galaxia!!! ¡¡¡¡¡¡Qué barbaridad!!!!!!

Bueno, bueno, menos vacas, Sebastián, que dice Musk, o mejor, que dicen que dice Musk que lo de la crisis energética lo arregla él de un plumazo. Parece ser que Musk se ha fijado en Europa, en Europa del sur y me temo que piensa en España y dice que con un trocito de España y contando con el sol, que se lo pone otro, va y arregla de un plumazo el problema energético europeo. Qué disparate.

Bueno, bueno, que a mí con Noviercas me basta como me llamo tal. Y a todo ese cártel de la leche, que el acento ese corre de mi cuenta, me lo meriendo. Y a Nestlé me lo meriendo y tal, y a la Central Lechera de Galicia igual. Qué brutalidad.

Es tremendo este hombre. Es como una fuerza de la naturaleza. En Soria, en la provincia entera me refiero y cada una en su zulo, hasta quinientos millones de vacas si no más. La Vía Láctea. ¡Qué brutalidad! Tengo amiguetes y no en Caparroso ni en Noviercas, ojo pirojo, trescientos cincuenta y uno, los mejores y tal.

Fdo. Ángel Coronado