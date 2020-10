Podemos revisará cambio urbanístico en Noviercas

Martes, 27 Octubre 2020 17:17

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha avanzado que su formación estudiará la documentación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Noviercas para facilitar la instalación de la macrovaquería.

Fernández, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa ofrecida en la sede de Podemos en Soria para valorar la pérdida de nueve médicos en la provincia, ha señalado que estudiarán la documentación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Noviercas, en pleno, para facilitar la instalación de la macrovaquería.

"Vamos a ver lo que se quiere hacer desde el Ayuntamiento y desde luego escrutaremos y controlaremos cualquier cambio normativo urbanístico que pretenda hacer", ha avanzado.

Fernández ha recordado que Podemos ha sido la única formación política que ha estado siempre para "evitar esta tropelía ambiental y este atropello y seguiremos apostando por un desarrollo sostenible y que a Soria dejen de llegar los proyectos que nadie quiere".

En este sentido ha asegurado que hay que terminar de una vez por todas con que Soria sea el "receptáculo" de los proyectos que no se quieren en otros territorios y se convierta en el vertedero de negocios que se desechan en otros lugares.

"Nosotros seguiremos apostando por el medio ambiente e Soria y trabajando para que se implemente un modelo de desarrollo sostenible que permita la creación de empleos de calidad y que haga que la provincia de Soria pueda tener presente y sobre todo futuro", ha recalcado.

Para Fernández, proyectos como la macrovaquería de Noviercas lo que harían sería cargarse el futuro de la provincia.

Además ha pedido contar con el apoyo de otras formaciones políticas -en alusión al PSOE que apoyó la macrovaquería cuando gobernaba la Diputación de Soria-.

Por otra parte, el secretario general de Podemos en Castilla y León ha resaltado que su formación, desde que está representada en las instituciones, está trabajando porque la provincia y la capital no se queden sin su patrimonio cultural e histórico, en alusión a la posible construcción de mil viviendas en el Cerro de los Moros, en Soria, paraje reflejado por Machado en sus versos.

"Desde que hemos entrado en las instituciones, estamos trabajando de forma sensata y seria para proveer el bienestar a los sorianos e impedir pelotazos inmobiliarios e incluso para corregir barbaridades e inacciones cometidas, por acción u omisión, por otros partidos políticos", ha aseverado.

Fernández ha asegurado que el PSOE en el Ayuntamiento de Soria no ha hecho nada para corregir esta posible promoción urbanística y se "ha puesto las pilas" cuando la ciudadanía ha recogido firmas y Podemos ha realizado el pertinente trabajo para realizar propuestas.