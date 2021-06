Piden proteger nidificación de quebrantahuesos en Moncayo

Martes, 01 Junio 2021 14:33

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han solicitado a la Junta que apruebe y aplique de forma inmediata algunas de las medidas normativas posibles para asegurar que el quebrantahuesos se asienta en el Moncayo y se eviten las molestias o actividades que impiden o perjudican su nidificación.



Según han subrayado las asociaciones ecologistas en un comunicado, es un hito de la conservación de esta especie, en peligro de extinción, que una pareja de quebrantahuesos esté intentando criar en el Moncayo soriano.

Las organizaciones ecologistas han subrayado que esta especie tiene en el Pirineo al 96 por ciento de su población española y el 15 por ciento de Europa, y por lo tanto, toda expansión y salida a otros sistemas montañosos es importante para asegurar su conservación.

Otros lugares donde actualmente cría el quebrantahuesos son la Sierra de Cazorla y los Picos de Europa, donde hay y ha habido programas de reintroducción en los que se lleva trabajando más de 20 años con importantes inversiones públicas.

Entre las mayores amenazas sobre las que se deberían tomar medidas rápidamente en el Moncayo soriano, según han pedido las asociaciones ecologistas, es la presencia de tendidos eléctricos peligrosos, los parque eólicos y la compatibilidad de actividades deportivas, ocio y recreativas en el entorno de sus zonas de cría, así como prevención y control del uso de cebos envenenados.

A su vez, y en el marco de las políticas de desarrollo rural, se debería contemplar la puesta en marcha o promoción de actividades que a medio y corto plazo van a favorecer y asegurar la presencia y cría del quebrantahuesos, como es mantener la escasa ganadería extensiva.

Estas medidas las puede aplicar ya la Junta de Castilla y León dentro de la ZEPA y ZEC (Red Natura) del Moncayo soriano, por cuanto forman parte de sus Planes de Gestión y de sus Directrices de Conservación y Gestión del espacio y de sus valores biológicos.

La pareja de quebrantahuesos ha incubado este año un huevo dentro del Moncayo soriano, fracasando en el momento justo de la eclosión del pollo.

El año pasado el intento de cría se produjo en un roquedo próximo de Aragón.

Este fallo en la culminación de la incubación y cría entra dentro del proceso normal de esta especie, entre cuyas características está que hasta los 6-7 años no tienen madurez sexual, pero que no es hasta los 10 años, de media, cuando consigue sacar adelante a la pollada.

Para las ONG, lo que no es normal, y en cambio sí muy sorprendente, es que una pareja de quebrantahuesos se asiente y empareje fuera del que hasta ahora era su área de cría natural, los Pirineos y sierras adyacentes, y que en ello no haya mediado la intervención del hombre con medidas de reintroducción o facilitación, ya que todas las recolonizaciones de territorios históricos en España -y en Europa- han sido gracias a la intervención humana.

Este hecho es, a su juicio, significativo porque indica que el Moncayo tiene unas características que son aptas para esta especie frente a otros muchos territorios que, al igual que el Moncayo, son recorridos asiduamente por individuos en dispersión.