Armazón entrega llaves del castillo

Domingo, 12 Marzo 2023 07:13

La Asociación Armazón ha entregado las llaves del castillo en el que había desplegado actividades culturales durante el último año y medio, tras el enfrentamiento surgido con el Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías sobre el desarrollo vinculado al porcino en la localidad.

Además la citada asociación ha respondido al acuerdo plenario manifestando que lo considera absolutamente arbitrario e injusto, porque no ha actuado de mala fe, ni ha incumplido el convenio, sino todo lo contrario, pues la enorme densidad de actividades desplegadas por Margarita Asuar como directora del Castillo, la Asociación Armazón y la Galería AGA, junto a la puesta en valor de la Casa de Leonor – propiedad de Asuar - son los hechos que ha determinado el boom que ha experimentado Monteagudo de las Vicarías en el último año.

La Asociación Armazón impulsa proyectos de arte con los valores de la Agenda 2030, que entran directamente en conflicto con la contaminación ambiental provocada por la implantación invasiva de macrogranjas en Monteagudo de las vicarías.

El fin de la Asociación Armazón es impulsar la Agenda 2030 con proyectos de arte, sensibilizar en la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en su implementación, y estaba desarrollando de forma altruista en Monteagudo un proyecto artístico-cultural para impulsar el desarrollo local con la cultura, el arte y el turismo de calidad.

La asociación ha asegurado en un comunicado que se ha encontrado con una situación tremenda contra el medio ambiente y se opone de forma rotunda a servirle al Ayuntamiento de Monteagudo para hacer un lavado de imagen teniendo en el Castillo exposiciones de arte sobre la Agenda 2030, la acción por el clima, los ODS y los valores del desarrollo sostenible, mientras permiten que se destruya el medio ambiente, se contamine el aire y el agua y se destruye el ecosistema, porque es evidente que con una macrogranja a 900 metros no se puede vivir y con macrogranjas por los cuatros puntos cardinales del pueblo tampoco.

Por este motivo, Armazón solicitó la reubicación de esa macrogranja y que se informe en asambleas participativas del plan de implantación de nuevas macrogranjas porcinas.

Y suspendió las actividades artísticas en el Castillo de Altamira, vaciando sus exposiciones en protesta y presentando a los medios un Manifiesto suscrito por artistas, poetas y personas del mundo de la cultura, que habían participado ya o iban a participar en el proyecto que Armazón desarrollaba en Monteagudo.

El Ayuntamiento solicitó, en diciembre de 2020, a la Junta de Castilla y León una subvención para rehabilitar parcialmente el castillo con fondos de la Agenda 2030 y el apoyo de esta solicitud fue el proyecto que la Asociación Armazón desarrolla, por ser proyectos de arte y valores relacionados con la Agenda 2030.

La asociación incluso había preparado con elalcalde el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que no fue aprobado por la Junta de Castilla y León en 2022.

En ese Plan de Turismo ni el alcalde ni los concejales mencionaron la existencia de nuevas macrogranjas en tramitación, ni se mencionó para nada que se fuera a mantener la macrogranja que está a 900 metros del pueblo, según ha señalado la asociación.

Con la implantación invasiva de macrogranjas de cerdos, incluso contraviniendo la normativa aplicable, no sólo no se puede desarrollar un proyecto de turismo artístico-cultural, es que no se va a poder vivir, porque están permitiendo una contaminación que tendrá consecuencias para la vida humana y para las aves que pasan por la zona ZEPA de Monteagudo de las Vicarías, y la incompatibilidad con la Agenda 2030, que impulsa la Asociación Armazón es evidente.

“Nosotros no miramos para otro lado cuando se contamina o se puede contaminar, pues ello vulnera la normativa medio ambiental y el ODS 6, Agua limpia y saneamiento, el ODS 13, Acción por el clima, y ODS 15, Ecosistemas terrestres. Hoy entregamos las llaves del Castillo, pero no nos vamos del pueblo", ha reiterado.

Acciones jurídicas

La Asociación Armazón ha advertido que se reserva las acciones jurídicas oportunas, aunque no presenta recurso de reposición ante el mismo pleno municipal que ha tomado la "injusta y arbitraria" decisión de rescindir el convenio con la Asociación Armazón, porque lo considera absurdo, pues van a volver a darse la razón a sí mismos.

La asociación ha entregado este sábado el juego de llaves del Castillo, y ha puntualizado que no es el único, pues el Ayuntamiento tiene más llaves y de hecho ha estado abriendo el castillo vacío sin nuestras exposiciones durante las cuatro semanas que ha durado la suspensión de actividades por su parte.

Y, no obstante, como tiene su sede en Montegaudo y Margarita Asuar es la propietaria de la Casa de Leonor, un bien declarado de patrimonio histórico-artístico, ha reiterado la petición de que se reubique la macrogranja que está a 900 metros del pueblo, pendiente de ser renovada su autorización ambiental y que el Ayuntamiento informe al pueblo en asambleas participativas sobre la ubicación de las nuevas macrogranjas que se pretenden implantar en el término municipal.