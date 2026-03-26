Tierras Altas de Soria organiza en abril curso de monitores astronómicos Starlight

Jueves, 26 Marzo 2026 15:53

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria y la Fundación Starlight han organizado un curso de Monitores Astronómicos Starlight que se celebrará del 13 al 18 de abril en la sede de la Mancomunidad de Tierras Altas en San Pedro Manrique.



Este curso se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La huella de la Trashumancia”, financiado en el marco del Componente 14-Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation EU.

Esta formación consta de una parte teórica y otra práctica y capacitará como Monitores Astronómicos Starlight. Se desarrollará del 13 al 18 de abril, con una duración total de 60 horas entre las 9:00 y las 00:30 horas.

La parte teórica se impartirá en el salón de Plenos de la Mancomunidad de Tierras Altas en la localidad de San Pedro Manrique y la parte práctica en los lugares que se indicarán en el transcurso del curso, pues dependerán de la meteorología.

El Curso de Monitores/as Astrotnómicos/as Starlight se plantea para un máximo de 35 personas.

Las personas interesadas en inscribirse en el curso deberán solicitar su plaza a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1lzJybZGeXiUojYGo4wTQ3GNuBFeuqURpTzrXwZB1oew/viewform?edit_requested=true

La fecha límite de inscripción es el 5 de abril y la confirmación de admitidos el 7 de abril.

El curso es gratuito, incluyendo formación, documentación e instrumentos para prácticas.

No incluye los gastos de manutención, alojamiento o desplazamientos.

Los alumnos finalmente seleccionados deberán depositar una fianza de 50 euros que será devuelta al finalizar si se ha completado con éxito la asistencia.

El curso esta destinado en primer lugar a profesionales del turismo que forman parte del Destino Turístico Starlight de Tierras Altas de Soria.

También para guías de turismo o naturaleza, así como técnicos de Ayuntamientos u otras administraciones con competencia en temas turísticos preferiblemente del territorio de Soria. Y para profesionales o amateurs del astroturismo y la divulgación científica que ven en este campo una vía de emprendimiento.

El principal objetivo del curso es impulsar la concienciación sobre la conservación del cielo nocturno y la creación de una nueva oferta turística especializada y de calidad en el ámbito del astroturismo, desde la base de la capacitación, en el Destino Turístico Starlight de Tierras Altas de Soria. Igualmente se pretende capacitar en astroturismo a personas con interés e intención de poner en marcha a corto y medio plazo actividades astroturísticas, dotándolas de conocimientos teóricos y prácticos sobre astronomía y sobre cómo transmitirlos a grupos de visitantes.

El curso consta de dos módulos, uno centrado en astronomía (su historia, astros, instrumentos de observación…) y otro en astroturismo (oportunidades de negocio, experiencias reales, astrofotografía, conducción nocturna de grupos…)

Toda la información en la web de la Fundación Starlight https://www.fundacionstarlight.org/noticias/cursos/835-curso-monitores-astronomicos-starlight-para-tierras-altas-de-soria-del-13-al-18-de-abril-de-2026.html