San Pedro Manrique proyecta esta tarde documental “El ADN de la Memoria”

Viernes, 27 Marzo 2026 11:05

El Centro Cultural de San Pedro Manrique acoge esta tarde, a partir de las 18:00 horas, la última jornada del ciclo “Excavando la Memoria”, que se suspendió en noviembre por culpa de la nieve.

Este ciclo está impulsado por la Subdelegación del Gobierno en Soria y la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad. La sesión incluye la proyección del documental “El ADN de la Memoria” y una tertulia posterior abierta al público.

El documental, con idea y guion de Iván Aparicio y de Recuerdo y Dignidad, aborda el trabajo de localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista en Soria y el acompañamiento a sus familias durante ese proceso.

En el caso de San Pedro Manrique, la jornada pone el foco en la historia de los seis sampedranos fusilados el 3 de septiembre de 1936 en el paraje de La Rabanera: Raimundo Munilla Hornillos, Francisco Lafuente Ruiz, Marcelino León Duro, Félix del Rincón García, Santiago García Hornillos y Pelayo Ruiz Cuadra.

Sus restos permanecieron décadas en una fosa común hasta que, en 1979, familiares y amigos pudieron recuperarlos y trasladarlos al cementerio del municipio.

Aquella exhumación supuso un hito cívico y un gesto temprano de reparación en la provincia.

Durante la tertulia se repasarán también las trayectorias de varios maestros nacionales vinculados a San Pedro Manrique que sufrieron las consecuencias de la depuración franquista, como Constantino Simón Indiano, fundador en 1928 de la biblioteca escolar de la localidad.

Su expediente refleja acusaciones por simpatías con el Frente Popular y por su papel como presidente de mesa electoral, que terminaron en traslado forzoso y pérdida de haberes pese a los informes favorables sobre su labor pedagógica y su conducta en el aula.

Casos como el suyo, o los de Miguel Cuesta Romero y Andrés Zamora Cuesta, ilustran el alcance de la represión sobre el magisterio soriano.

En palabras del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, “historias como las de San Pedro Manrique explican por qué la democracia nunca puede darse por garantizada”. Según ha dicho, “cada exhumación, cada expediente revisado y cada acto como el de hoy recuerdan que detrás de las cifras siempre hay nombres, familias y proyectos de vida truncados. La mejor forma de honrarles consiste en defender las libertades y los derechos que hoy disfrutamos”.

Latorre considera que “Excavando la Memoria acerca la investigación histórica y el trabajo de las asociaciones a la ciudadanía de los pueblos. No solo se recuperan hechos y documentos; también se abren espacios para el diálogo intergeneracional, la escucha a los testimonios y la reflexión sobre el valor de la convivencia democrática. El objetivo último consiste en que episodios como los de 1936 no se repitan nunca”.



