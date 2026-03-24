El documental "El ADN de la Memoria" se proyecta en San Pedro Manrique

Martes, 24 Marzo 2026 09:39

Continúa la gira por la provincia de Soria del documental de Recuerdo y Dignidad, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno en Soria. La proyección tendrá lugar el viernes 27 de marzo, a las 18 horas, en el Centro Cultural de San Pedro Manrique.

El Gobierno de España, a través de su Subdelegación en Soria, y la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad desarrollaron a lo largo de noviembre el ciclo de talleres “Excavando en la Memoria”, una propuesta de carácter cívico y educativo que se integró en la programación “50 Años de España en Libertad”.

Cada sesión contó con la proyección del documental “El ADN de la Memoria” y un coloquio posterior, dirigido por Recuerdo y Dignidad, que pudo contar también con la intervención de responsables de la Subdelegación.

El objetivo de este proyecto ha sido y es acercar al público general, los pilares fundamentales que conforman la Memoria Histórica. La afluencia de público de todas las edades y el carácter participativo de estos debates ha sido realmente positivo .

Tanto integrantes de la asociación como investigadores, arqueólogos, equipo psicológico y familiares de las víctimas han tenido la oportunidad de conversar con el público y responder a sus preguntas, dando especial atención a las experiencias locales de memoria democrática en la provincia.

La gira tuvo lugar en el mes de noviembre en las siguientes fechas y lugares: el 7, en Ágreda; el 10, en Arcos de Jalón; el 12, en Almazán; el 14, en Miño de San Esteban; el 19, en Navaleno; el 20 en el Campus “Duques de Soria” de la Universidad Valladolid; el 21; el 26, en Ólvega, el 27, en Covaleda, y el viernes 5 de diciembre en El Burgo de Osma fue la clausura en el espacio El Hueco Oxma.

Debido a las inclemencias meteorológicas se tuvo que suspender la proyección que estaba programada en San Pedro Manrique el pasado 21 de noviembre, por lo que se pospuso el evento al mes de marzo. Así, este viernes 27 de marzo “El ADN de la Memoria” viajará a San Pedro Manrique, y como en las anteriores ocasiones se desarrollará un coloquio al finalizar la proyección.

El tema principal del documental “El ADN de la Memoria” es la herencia del duelo y cómo las desapariciones forzadas y la violencia ejercida durante el golpe de estado, la posterior guerra civil que éste desencadenó y la dictadura puede generar un trauma en las víctimas y sus familias, que ha sido heredado por las siguientes generaciones y que a día de hoy todavía no ha podido ser sanado.

A través de este hilo conductor se transmiten las historias de sorianos y sorianas que sufrieron la represión y las consecuencias que tuvieron que vivir sus familias, con especial atención a la represión ejercida específicamente contra las mujeres.

Esta gira del documental forma parte de los actos organizados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Subdelegación del Gobierno en Soria y con el soporte del Comisionado creado con motivo de la conmemoración “50 Años de España en Libertad”.