La Asociación Amigos de Sarnago convoca III edición del Premio Esteva 2026

Viernes, 20 Marzo 2026 13:58

La Asociación Amigos de Sarnago ha anunciado la convocatoria de la III edición del Premio Esteva, un reconocimiento que busca poner en valor el trabajo de personas, colectivos o entidades comprometidas con la revitalización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, en las que resultaron galardonadas la Fundación DEARTE de Medinaceli (2024) y la asociación Apadrinaunolivo.org de Oliete (2025), el Premio Esteva regresa con el objetivo de seguir visibilizando iniciativas que están transformando nuestros pueblos desde dentro.

El galardón está dirigido a proyectos que destaquen por su impacto en ámbitos como la recuperación del patrimonio, la dinamización cultural, la sostenibilidad, la generación de empleo o la preservación de la memoria rural, siempre con resultados reales y tangibles en sus territorios.

La convocatoria está abierta a nivel nacional, y las candidaturas podrán ser presentadas tanto por los propios impulsores de los proyectos como por terceros que deseen reconocer la labor de otras personas o entidades.

Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 31 de mayo de 2026 Envío de propuestas: sarnago@sarnago.com

Las candidaturas deberán incluir el nombre del proyecto o persona propuesta y una breve explicación de los motivos por los que merece el reconocimiento.

El jurado estará compuesto por expertos en desarrollo rural, representantes de la comunidad y miembros de la Asociación Amigos de Sarnago, quienes valorarán especialmente la originalidad, viabilidad, impacto social y capacidad transformadora de las iniciativas presentadas.

La entrega del premio tendrá lugar en Sarnago, en el marco de su Semana Cultural, durante la tercera semana de agosto, en un acto que servirá como punto de encuentro para compartir experiencias y seguir impulsando el futuro del mundo rural.

El galardón consiste en una miniatura de un arado romano, realizada por el artista sarnagués Juan Ridruejo, una pieza única que simboliza el vínculo entre tradición, trabajo y futuro en el medio rural.

Con esta iniciativa, la Asociación Amigos de Sarnago reafirma su compromiso con la defensa del territorio y con la necesidad de reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, están demostrando que otra realidad rural es posible.

¿Qué es la Esteva?

La esteva es una de las piezas fundamentales del arado tradicional, aquella que el agricultor sujeta con sus manos y que dirige el rumbo del surco.

Durante siglos, ha sido símbolo de esfuerzo, orientación y trabajo sobre la tierra.

El Premio Esteva toma su nombre de esta pieza porque representa a quienes, con su compromiso y visión, marcan el camino en el medio rural, abriendo nuevas sendas allí donde otros solo ven abandono.

https://sarnago.com/premio-esteva/