Matasejún ya tiene programa para sus Jornadas Culturales y fiestas patronales

Viernes, 18 Julio 2025 08:16

Como cada año la asociación de Matasejún ha confeccionado el programa de las Jornadas Culturales y fiestas patronales que comenzarán en este pueblo de Tierras Altas el próximo 11 de agosto.

Ese día se organizará la salida del grupo excursionista montañista, dinamizado por Carmelo Ojuel, con cita a las 7.30 de la mañana en La Escuela.

Ese mismo lunes a las 18.30 en La Iglesia, se realizará la Asamblea anual de personas socias (o interesadas en hacerse) de la Asociación de Matasejún.

El martes 12 de agosto se convoca A reo vecino/vecina, a las 8 de la mañana en la Escuela, para realizar labores de trabajo voluntario para acondicionar varias zonas del pueblo.

El miércoles 13 de agosto, habrá dos actos.

El primero a las 10 de la mañana, el Taller de pan artesanal, en el horno público del Barrio de la iglesia, a cargo de Jesús García y Luis de Bernardi. Recordar llevar un balde o perola para amasar, y un trapo para tapar la masa.

El segundo acto del día, a las 20 horas en la Iglesia, será la Charla Tertulia del Profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés Cabello, titulada "Lugares que importan: Matasejún, Tierras Altas y Soria como escenarios de los desequilibrios territoriales".

Sergio es autor del conocido libro La España en la que nunca pasa nada (AKAL, 2021).

En la charla se tratará la situación de la última década y media, donde la despoblación del medio rural ha sido un elemento central en la agenda pública.

Este proceso, provocó que se pusiese el foco en un problema como la situación de buena parte del medio rural español, especialmente en zonas con mayores dificultades por su ubicación, accesibilidad y por la evolución que habían llevado. Se generaron diferentes relatos, de la España Vacía a la España Vaciada, que incidían en la situación de agravio, la idealización del medio rural, y la confrontación entre medio rural y urbano. En la actualidad, se ha pasado a un nuevo escenario que incide en los desequilibrios territoriales más amplios, como son las desigualdades entre regiones.

es que, en este contexto, la articulación y vertebración territorial es la clave, sin olvidar que es una cuestión de derechos. Lamentablemente, la situación no es positiva y, especialmente por ese motivo, es necesario incidir en esos lugares que parece que no importan, territorios olvidados, zonas que no conocemos. La tertulia será dinamizada por Luis García.

El jueves 14 iremos dando paso a los actos más festivos, con la afamada Comida Popular de disfraces, y los posteriores campeonatos de pala y guiñote. Además ese día la asociación organiza la Disco-Movil TRAPISONDA. desde las 21 horas.

El viernes 15 será el día de La Virgen, con misa por la mañana (hora a concretar), procesión hasta la Ermita de San Roque, y posterior Vermú.

Esa misma tarde de 17 a 20 horas habrá hinchables en el Frontón. A las 19 horas será el famosoo Concurso de rosquillos. A las 20 horas será el tradicional Correr El Rosco. Y a las 21:30 la multitudinaria cena popular de los Huevos Fritos con Chorizo, o con opción vegetariana (en este caso avisar a la junta dos días antes).

El sábado 16 de agosto, día de San Roque, por la mañana será la misa con la Fiesta de la Móndidas y Mozo del Ramo. Con posterior vermú musical en La Escuela. Esa misma noche habrá Verbena.

El calendario de este año nos permite alargar el programa.

El domingo 17, a las 19 horas habrá chocolatada, a las 20 horas Homenaje a las personas mayores del pueblo, y a las 21 horas el final de los actos, con un especial Cierre con Velas.

Durante todos los días sacaremos los telescopios de la asociación para ver las estrellas, según indiquen Marisa Martínez o Alberto Molina.

Nota: programa actualizado el 17 de julio. Conforme se acerquen las fechas se podrá ir concretando algún dato más.