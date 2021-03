La iglesia de Sarnago, en la Lista Roja de Patrimonio

Jueves, 11 Marzo 2021 14:18

a iglesia de San Bartolomé, en Sarnago, en la comarca soriana de Tierras Altas, ha sido incluida en la Lista Roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra y que recoge más de 800 monumentos españoles que corren el riesgo de desaparecer si no se actúa de inmediato.



El estado de esta iglesia, según ha denunciado este jueves Hispania Nostra en un comunicado, es pésimo, presentando un estado de abandono total.

Hace años, el mal estado de la cubierta provocó el derrumbe de la espadaña y en este tiempo se ha ido arruinando paulatinamente las bóvedas del templo, quedando en la actualidad únicamente la caja de muros de la nave.

"Si no se frena el deterioro, desaparecerá completamente en unos años", ha advertido.

La primitiva iglesia de San Bartolomé fue construida en el siglo XII y de ella se conserva la sencilla puerta abierta en el muro sur del tramo central de la nave y la pila bautismal.

Tras la despoblación de Sarnago, en la década de los setenta, comenzó el abandono y ruina de la iglesia, despojándose de todos los elementos de valor, de tal forma que la maltrecha torre se derrumbó en 1985, cayendo las campanas al suelo, custodiadas ahora en el edificio que sirvió de escuela y ayuntamiento.

En 2015, ante el estado en que se encontraba el testero del ábside, la Asociación Amigos de Sarnago, creada en 1980, tuvo que apuntalarlo, colocando tejas para que no se siguiese deteriorando y cerrando una grieta existente en dicho muro.

La Asociación Amigos de Sarnago lleva varios años negociando la cesión de la iglesia con el Obispado de Osma-Soria para su restauración y reconstrucción con un proyecto y memoria valorada que ronda los 300.000 euros, y que hasta la fecha no ha tenido respuesta positiva.