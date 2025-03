Juana Largo publica "Oncala azul", inspirado en espíritu cultural de Sanz del Río

Miércoles, 26 Marzo 2025 17:38

Juana Largo ha publicado su última novela, titulada "Oncala azul" y que tiene como inspiración el espíritu cultural del filósofo Julián Sanz del Río, nacido en Torrearévalo e introductor del krausismo en España.

Seguramente José Ortega y Gasset, y que nosotros sepamos, no nombró nunca, al menos lo suficiente, a Julián Sanz del Río (filósofo español que nació en el siglo XIX en Torrearévalo –Soria- y que murió en Madrid ocupando su vida gran parte del paso de ese siglo XIX) y que a la par de introducir el krausismo en España, cimentó una nueva –para España- manera de filosofar que consistía, fundamentalmente, en el uso de la razón en España, es decir, algo muy diferente de lo que se ha hecho siempre en España y se sigue haciendo, ahora con denuedo, respecto al no uso de la razón para solucionar los problemas que se nos van presentando: es decir que, cuando hablamos o gritamos una cosa, luego, después decimos que la razón nos ha dictado lo dicho, cuando no es más que el insultar y el no respetar y el saltar, al interlocutor que nos ataca, con lo que nos sale de los… cataplones, y luego viene la justificación racional del asunto.

O sea, que el nuevo método socrático de filosofar en este país tiene dos pasos: 1º/ el de atacar y poner a parir y el probable soltarle una coz a alguien y 2º/ el justificar como racionalmente ese uso anterior.

Desde luego Ortega y Gasset no iba por la vida mal informado cuando hablaba de que su filosofía española era el “racio-vitalismo” y nosotros ahora podemos decir que en este país vitalismo hay mucho, muchísimo, pero racionalidad no se encuentra.

Los textos escolares y para estudiantes españoles deberían rectificar y puntualizar estos temas para que el alumnado o el estudiantado no se diera a confusiones. Y es que el oscurantismo español, contra el cual trabajó Sanz del Río, es envolvente como la niebla y no nos deja ver dos pasos más allá.

Por eso que le fue, en cierto modo, en su vida, mal al filósofo de Tierras Altas, ya que el manto caliginoso del oscurantismo dio cuenta de él expulsándolo de las congregaciones religiosas y tradicionales de España, incluida la del parlamentarismo del Congreso de los Diputados, y el hombre murió sin saber muy bien contra quién se había enfrentado en su patria y que lo maltrató hasta este punto.

De esta novela que se presenta aquí, podemos decir que tiene como numen inspirador el espíritu cultural –amplísimo- de Sanz del Río, luego viene el novelar, el novelar aun en Soria porque nos ha gustado el novelar y fabular, y de ello se desprende esta nueva fabulación en la cual se exponen diferentes temas con el frontispicio del paisaje y paisanaje de Oncala como símbolo de lo que Soria fue una vez y ahora andamos con el tema de Soria Ya, una historia a la par que para entretenerse, para darnos cuenta de hasta dónde puede llegar la admiración poética y novelesca en Soria con el nombre de Juana Largo Lagunas, como sin duda otras y otros autores en la actualidad.