El PP urge solución a presa del río Mayor

Lunes, 03 Mayo 2021 17:13

El diputado nacional del PP por Soria, Tomás Cabezón, ha urgido este lunes al Gobierno de España a tomar una decisión sobre la presa del río Mayor, en Tierras Altas, paralizada desde noviembre de 2018, para retomar las obras y ejecutar una infraestructura básica para el desarrollo de la comarca.



"La realidad es que desde noviembre de 2018, es decir, seis meses después de que llegara el PSOE al Gobierno, la obra está parada. Y no se han puesto encima de la mesa soluciones para el problema importante que tienen los vecinos de Tierras Altas. Sin agua no puede haber desarrollo en una comarca tan ligada al desarrollo de la agroalimentación", ha denunciado Cabezón, a preguntas de los periodistas, en la presentación del proyecto "Museos Vivos", en Castilfrío de la Sierra.

Cabezón ha señalado que el problema del que se queja la empresa adjudicataria es que hay unidades de obra contempladas en el proyecto adjudicado que no hay que realizar y otras que no están y que hay que hacer.

"El intercambio de las unidades de obra y a qué precios es el meollo de la cuestión. Pero lo que no es de recibo es que lleven dos años y medio negociando y no sepamos nada y el Ministerio negocie sin presentar documentos técnicos y en el que corran unos plazos para que se solucione el problema", ha recalcado.

El diputado del Partido Popular ha lamentado que la falta de acuerdo de Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la empresa adjudicataria tenga a los vecinos de la comarca de Tierras Altas sin visos de tener agua a corto plazo.

El proyecto de construcción de una presa en Tierras Altas se remonta a 1999, cuando se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de San Pedro Manrique y la Junta de Castilla y León para la distribución de las aguas.

En el convenio se fijaba que el Estado se encargaba de la construcción de la presa y la Junta de la distribución del agua.

La Diputación de Soria aprobó en diciembre en pleno una declaración institucional en la que instaba al Gobierno y a la empresa adjudicataria a retomar cuanto antes las obras de la presa del río Mayor, de vital importancia para el desarrollo de la comarca de Tierras Altas.