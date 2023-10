Llega la Fiesta del Cine

Domingo, 01 Octubre 2023 20:04

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España del 2 al 5 de octubre. Durante esos cuatro días los espectadores de Cines Lara podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3.50 euros por entrada.

La principal novedad de esta nueva edición es que a partir de ahora y para facilitar la participación de todos los públicos, no será necesario acreditarse previamente en la web oficial para disfrutar del evento.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzó el miércoles 27 de septiembre por Internet, tanto en las webs de los cines como en las taquillas.

La Fiesta del Cine es una iniciativa que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

Toda la información de la Fiesta del Cine ya está disponible en www.fiestadelcine.com

Los estrenos de esta semana:

LA TERNURA

Cuenta la historia de una Reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el Rey. La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Flota pasa cerca de una isla que la Reina cree desierta invoca una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida. El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la Reina y las dos princesas descubren que no están solas, temiendo por su vida, se visten de hombres para protegerse. Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos y las confusiones.

Estreno dirigido por Vicente Villanueva, basado en el texto teatral de Alfredo Sanzol, uno de los fenómenos teatrales de los últimos años. Protagonizada por: Emma Suarez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Fernando Guallar, Anna Moliner y Carlos Cuevas, quienes dan vida a los náufragos de esta historia llena de enredos, risas y grandes dosis de ternura.

LA TERNURA - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD - YouTube

THE CREATOR

En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un curtido ex agente de las fuerzas especiales que sufre por la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al Creador, el arquitecto de IA avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra, e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la IA. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña.

Dirigida por Gareth Edwars, John David Washington protagoniza esta película que tiene como telón de fondo un tema candente de plena actualidad, el uso de la IA.

The Creator | Tráiler Oficial en español | HD - YouTube

LOS MERCEN4RIOS

Cuarta entrega de la saga de 'Los mercenarios'. El veterano mercenario Barney “Esquizo” Ross (Sylvester Stallone) y su equipo de estrellas, formado por los soldados más duros, afrontan un nuevo desafío en una trama cargada de acción. Para superarlo y salir airosos, deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza.

Acompañan a Sylvester Stallone, Jason Statham, Andy García, Megan Fox y Dolph Lundgren entre otros.

LOS MERCEN4RIOS - Trailer Oficial - YouTube

SAW X

La décima entrega de 'Saw', la saga de torturas sangrientas trae el regreso (una vez más) de John "Jigsaw" Kramer.

Situada entre los acontecimientos sucedidos en SAW y SAW II, John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude para engañar a aquellos más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentarán a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego.

Dirigida por Kevin Greutert, Tobin Bell repite su papel de John Kramer.

SAW X (Trailer español) - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE (2023) CINES LARA HORARIO SALA 1 MISTERIO EN VENECIA 18,00 20,15 12 años THE CREATOR 22,30 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 2 SAW X 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 3 LOS MERCEN4RIOS 18,00 20,30 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 LA TERNURA 18,00 20,15 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 5 THE CREATOR 17,45 20,15 12 años ESTRENO NACIONAL AFTER. AQUÍ ACABA TODO 22,40 12 años SALA 6 CAMPEONEX 17,45 TODOS LOS PÚBLICOS TODOS LOS NOMBRES DE DIOS 20,15 12 años THE EQUALIZER 3 22,35 16 años SALA 7 AMIGOS HASTA LA MUERTE 18,00 12 años LA MONJA II 20,25 22,35 16 años SALA 8 EL SUPERVIVENTE DE AUSCHWITZ 17,45 VIDA PERRA 20,30 12 años OPERACIÓN NAPOLEON 22,35 12 años