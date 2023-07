Dos nuevos estrenos veraniegos en Cines Lara

Lunes, 24 Julio 2023 17:15

Cines Lara continúa con sus estrenos veraniegos. Y esta semana trae a sus pantallas dos esperados estrenos que, con permiso de los fenómenos Barbie y Oppenheimer, intentarán ocupar los primeros puestos de la taquilla.

MANSIÓN ENCANTADA (HAUNTED MASION)

Comedia de terror inspirada en una de las atracciones más famosas de los parques de atracciones Disney. Esta nueva entrega en torno a la conocida Mansión Encantada nos presenta a Gabbie (Rosario Dawson), la nueva propietaria de esta particular mansión. Ella y su hijo reclutarán a un variopinto grupo de expertos en espíritus y seres fantasmales. El grupo lo encabeza Ben (LaKeith Stanfield),el sacerdote Kent (Owen Wilson), la medium Harriet (Tiffany Haddish) y un veterano historiador (Danny DeVito). Su objetivo será librarse de unos cuantos fantasmas, ya que la mansión está infestada de almas y ocupantes sobrenaturales que no tienen previsto irse. El problema es que la muerte acecha, y si no son capaces de poner freno a la maldición también ellos correrán el riesgo de quedarse allí dentro eternamente.

Mansión Encantada (Haunted Mansion) | Tráiler Oficial en español | HD - YouTube

RALLY ROAD RACERS

Del productor de la mítica saga 'Shrek', John H. Williams, llega Rally Road Racers, la película familiar de animación del verano en donde descubrirás la carrera más loca y divertida.

El sueño de nuestro protagonista era competir en el famoso Rally de la Ruta de la Seda.

Los mejores pilotos del mundo se reúnen con un único objetivo: competir en el circuito con más riesgos, alocado y sin reglas. La carrera es la más famosa del mundo y está localizada en China. ¿Quién será el ganador?

RALLY ROAD RACERS Tráiler Español (2023) - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO CINES LARA HORARIO SALA 1 ELEMENTAL 18,00 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 2 OPPENHEIMER 18,00 21,30 12 años SALA 3 MANSIÓN ENCANTADA (HAUNTED MANSION) 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 4 BARBIE 17,45 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 5 RALLY ROAD RACERS 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL OPPENHEIMER 20,30 12 años SALA 6 INSIDIOUS. LA PUERTA ROJA 18,00 20,15 22,35 16 años SALA 7 VACACIONES DE VERANO 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA MISIÓN IMPOSIBLE. SENTENCIA MORTAL. PARTE UNO 20,30 12 años SALA 8 INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO 17,45 20,40 12 años