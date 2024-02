Cuatro estrenos y un evento especial en Cines Lara

Miércoles, 14 Febrero 2024 08:12

Cines Lara trae a su cartelera cinco nuevos estrenos, a partir de este miércoles.

BOB MARLEY. ONE LOVE

Biopic basado en la vida del famoso cantante de reggae Bob Marley, cuya historia de superación y su música revolucionaria inspiraron a varias generaciones, promulgando un mensaje de amor y unidad. La historia se centrará en la grabación de su célebre disco Exodus, teniendo que superar diferentes adversidades profesionales y personales para poder lanzar al mundo su poderosa música que sigue conectando con el público más de cuarenta años después de su muerte en 1981.

En la piel del responsable de himnos como 'No Woman No Cray' o 'Redemption Song' está el actor británico Kingsley Ben-Adir.

Bob Marley: One Love | Tráiler Oficial | Paramount Pictures Spain (youtube.com)

MADAME WEB

Con un giro dentro del clásico género, 'Madame Web' cuenta la excepcional historia del origen de una de las heroínas más enigmáticas de Marvel. Un thriller de suspense protagonizado por Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan con habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso... si consiguen sobrevivir a un presente mortal.

Dirigida por S.J. Clarkson y protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced y Tahar Rahim.

MADAME WEB. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 14 de febrero. (youtube.com)

PRISCILLA

Biopic escrito y dirigido por Sofia Coppola que sigue la vida de Priscilla Presley, actriz que estuvo casada con Elvis Presley entre 1967 y 1973 y con quien tuvo una hija, Lisa Marie Presley. La película se centra en Priscilla como alguien que tuvo que aprender a lidiar con una vida de fama y polémicas siendo la joven mujer del cantante más famoso de todos los tiempos. Se basa en la biografía escrita por Priscilla, 'Elvis and Me'.

Protagonizada por Jacob Elordi como Elvis y Cailee Spaeny como Priscilla

PRISCILLA (youtube.com)

BUSCANDO A COQUE

César y Teresa son una pareja feliz hasta que una noche ella se acuesta con Coque Malla, el gran ídolo de César desde su adolescencia. Teresa se lo confiesa a César, arrepentida, pero él no sabe cómo reaccionar. ¿Ser infiel con tu mito erótico es algo excusable? Teresa no se ha acostado con su ídolo, sino con el de César. Y sobre eso no hay legislación vigente. César necesita hablar con Coque, aunque el cantante ya no viva en España. Así que la pareja viaja a Miami en su búsqueda, mientras se replantean su relación de 15 años y sus propias vidas.

Comedia romántica que incluye las idas y venidas de este triángulo amoroso que forman César, Teresa y Coque Malla. El reparto principal está formado por Hugo Silva, Alexandra Jiménez y Coque Malla.

BUSCANDO A COQUE. Tráiler oficial. 14 de febrero en cines. (youtube.com)

THE CHOSEN

SESIONES ESPECIALES con la PROYECCIÓN de los DOS PRIMEROS EPISODIOS de la 4ª TEMPORADA

Y ahora os comento que el viernes 16 tenemos un evento especial en el que se podrá disfrutar por primera vez y antes de su estreno en plataformas de los 2 primeros capítulos de la cuarta temporada de la exitosa serie THE CHOSEN. Ambientada en la Judea del siglo I, la historia gira en torno a Jesús de Nazaret, buscando mostrar a Jesús de una manera más "personal e íntima", y las diferentes personas que lo conocieron y lo siguieron. La serie está protagonizada por Jonathan Roumie.

PROGRAMACIÓN DEL 14 AL 22 DE FEBRERO (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 EL COLOR PÚRPURA 17,45 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA DE PROFESORES 20,30 22,35 7 años SALA 2 CORRE TIGER CORRE 18,00 7 años y especialmente recomendada para al infancia LA PISCINA 20,15 22,35 12 años SALA 3 FERRARI 17,45 20,10 22,35 12 años SALA 4 BOB MARLEY: ONE LOVE 18,00 20,30 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 5 MADAME WEB 17,45 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 6 POBRES CRIATURAS 17,45 20,30 16 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 7 ARGYLLE 17,45 12 años PRISCILLA 20,15 22,35 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL SALA 8 BUSCANDO A COQUE 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SOLO VIERNES 16 SALA 3 FERRARI 17,45 22,35 12 años THE CHOSEN. TEMPORADA 4 (EPISODIOS 1 Y 2) 20,15 7 años EVENTO ESPCIAL SALA 1 EL COLOR PÚRPURA 17,45 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO FERRARI 20,15 12 años SALA DE PROFESORES 22,35 7 años