Cuatro estrenos esta semana en Cines Lara, entre ellos "Votemos"

Martes, 10 Junio 2025 07:34

Cines Lara adelanta esta semana el estreno de "Cómo entrenar a tu dragón al próximo jueves. El viernes llegan a su cartelera otros tres estrenos, entre ellos "Votemos", la nueva película de Santiago Requejo que aborda los problemas de salud mental, y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Remake en imagen real de la película de animación de 2010 donde el joven Mason Thames interpreta a Hipo el hijo del jefe vikingo, que entabla un fuerte vínculo con un temido dragón.

En la escarpada Isla Mema, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás. El ingenioso y subestimado hijo del jefe Estoico el Inmenso desafía siglos de tradición haciéndose amigo de Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insospechado vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga.

Intérpretes: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

ALGO LE PASA A MI YERNO

El doctor Béranger es un exitoso psicoanalista. Su vida sería perfecta si no fuera por un paciente muy ansioso y extremadamente pegajoso: Damien Leroy. Para librarse por fin de él, le hace creer que la única forma de curarse es encontrar el amor. Mientras el doctor se prepara para celebrar su 30 aniversario de boda, su hija, le cuenta que ha encontrado al hombre de su vida que no es otro que... Damien. La fiesta se convertirá en una pesadilla.

Christian Clavier protagoniza esta divertida comedia francesa de enredos dirigida por Arnaud Lemort (Un verano en Ibiza).

ALGO LE PASA A MI YERNO - Tráiler Oficial (ES)

FIGHT OR FLIGHT (SICARIOS EN EL AIRE)

Thriller de acción dirigido por James Madigan en el que Josh Hartnett interpreta a un mercenario retirado en Tailandia que recibe el encargo inesperado de atrapar a un asesino que va a embarcar en un vuelo rumbo a Estados Unidos. Una vez en el aire, descubre la verdadera y sorprendente identidad del criminal... y que a bordo del avión hay más de cien sicarios con el mismo objetivo. Y claro, mientras Lucas se debate entre abandonar su misión original o colaborar con el misterioso asesino, se desata la locura...

Fight or flight (Sicarios del aire) - Trailer español

VOTEMOS

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo.

Llega a las salas de cine la nueva película de Santiago Requejo (Abuelos, No puedo vivir sin ti), Votemos, película basada en el cortometraje Votamos y la obra de teatro, que aborda un tema muy presente en la sociedad: los problemas de salud mental, y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición.

El corto estuvo nominado a los Premios Goya, y fue incluido en la shortlist para los Premios Oscar (2022), en la categoría de Best Live Action Short Film.

La película está protagonizada por: Clara Lago (Ocho apellidos vascos, Clanes), Tito Valverde (Hipster, ¡Vaya vacaciones!), Gonzalo de Castro (La Ternura, Políticamente Incorrectos), Raúl Fernández de Pablo (4 Estrellas, No puedo vivir sin ti), Neus Sanz (Los buenos modales, Regreso a las Sabinas), Cristian Checa (En los márgenes, Un largo viaje) y Charo Reina (Intersex, No puedo vivir sin ti).

Tráiler de Votemos

PROGRAMACIÓN DEL 12 DE JUNIO (2025) CINES LARA HORARIO SALA 1 ALMAS MARCADAS - RULE + SHAW 18,00 16 años MISIÓN IMPOSIBLE. SENTENCIA FINAL 20,30 12 años SALA 2 LILO & STITCH 17,45 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 3 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 17,45 20,15 22,35 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL SALA 4 BALLERINA 17,45 20,15 22,35 16 años SALA 5 MISIÓN IMPOSIBLE. SENTENCIA FINAL 17,40 12 años BLINDADO 20,40 16 años THE RITUAL 22,35 16 años SALA 6 LA TRAMA FENICIA 18,00 12 años DESTINO FINAL. LAZOS DE SANGRE 20,15 22,35 16 años