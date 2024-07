Cuatro estrenos en Cines Lara

Martes, 09 Julio 2024 07:48

Cines Lara estrena este viernes cuatro películas, que se proyectaran solo hasta el próximo martes.

BIKERIDERS. LA LEY DEL ASFALTO

Ambientada en los años sesenta, sigue la historia del ascenso de un club de moteros de la zona del Medio Oeste, conocidos como los Vandals. A través de las vidas de sus miembros, el club sufre una profunda evolución en el transcurso de una década, pasando de ser un lugar de reunión para los forasteros locales, buscando echar raíces y formar una subcultura, a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original.

Jeff Nichols es el director y guionista de esta película interpretada en sus papeles principales por Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy.

BIKERIDERS. LA LEY DEL ASFALTO - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD (youtube.com)

STRANGERS. CAPÍTULO 1

Película de terror del subgénero “Home Invasion” dirigida por Renny Harlin, que nos cuenta la historia de una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) que tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

Strangers: Capítulo 1 - Tráiler Oficial (youtube.com)

FLY ME TO THE MOON

Película con toques de comedia romántica, dirigida por Greg Berlanti con Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson y Jim Rash.

Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...

FLY ME TO THE MOON. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 12 de julio. (youtube.com)

EL BUS DE LA VIDA

Película dirigida por Ibón Cormenzana con Dani Rovira, Susana Abaitua y Elena Irureta.

Andrés, un profesor de música que trabaja en Madrid tiene que trasladarse a un pueblo vasco para cubrir la plaza que ha quedado libre en un instituto. Con los 40 recién cumplidos y sin haber superado nunca el miedo escénico, siente que su nueva vida le está alejando del sueño de ser músico. Al llegar allí, en su primer día de clase sufre un desmayo a causa de un fuerte pitido en el oído: es cáncer. Para recibir tratamiento debe desplazarse al hospital de Bilbao en EL BUS DE LA VIDA, un viejo autocar que traslada gratuitamente a todos los pacientes de la zona. Gracias a las risas, confesiones, experiencias y miedos compartidos con sus compañeros de viaje, Andrés irá obteniendo fuerza para enfrentarse por fin a sus miedos y llegar a cumplir su sueño.

EL BUS DE LA VIDA - Tráiler Oficial (youtube.com)

PROGRAMACIÓN DEL 12 AL 16 DE JULIO (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 EL BUS DE LA VIDA 18,00 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL BAD BOYS. RIDE OR DIE 22,35 16 años SALA 2 FLY ME TO THE MOON 17,45 20,10 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 STRANGERS. CAPÍTULO 1 18,00 20,30 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2) 18,00 20,15 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 5 GRU 4. MI VILLANO FAVORITO 18,15 20,30 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 6 BIKERIDERS, LA LEY DEL ASFALTO 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 MALA PERSONA 18,00 16 años UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1 20,15 22,35 12 años SALA 8 FUERA DE TEMPORADA 17,45 12 años EN TIERRA DE SANTOS Y PECADORES 20,15 22,35 16 años