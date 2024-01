Cinco estrenos en Cines Lara para comenzar febrero

Martes, 30 Enero 2024 07:54

Cines Lara renueva esta semana su cartelera con cinco estrenos.

ARGYLLE

Thriller de espías con mucha acción y toques de humor que nos presenta a Argylle (Henry Cavill), un súper espía de fama mundial. La creadora de este personaje es la introvertida escritora Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una mujer solitaria autora de una serie de novelas de espionaje superventas.

Todo se pondrá patas arriba cuando la trama de uno de sus libros, sobre el agente secreto Argylle, empiece a ser un reflejo real, y se revelen los secretos de un grupo internacional de espías. La línea que separa la realidad y la ficción se borrará inesperadamente, y será entonces cuando Argylle se verá envuelto en una aventura alrededor de todo el planeta. Su objetivo: sacar a la luz un sindicato del crimen que opera a nivel global.

El director Matthew Vaughn regresa al cine de espías después de completar la trilogía de 'Kingsman'.

LA ZONA DE INTERÉS

Llega a Soria la película que puede robarle el Oscar a ‘La sociedad de la nieve’. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, ha conseguido hasta 5 nominaciones, entre ellas la de mejor película y mejor película internacional: nunca has visto (ni oído) nada igual en el cine

Cuando pensamos en el Holocausto, en los terrores que albergaron campos de concentración como Auschwitz, nos vienen a la cabeza las imágenes de todos aquellos que sufrieron las calumnias dentro de, entre otras cosas, las cámaras de gas. Sin embargo, ellos no fueron los protagonistas. Día tras día, los soldados que militaban en estas localizaciones miraban impasibles como cientos de personas morían. Algunos, incluso, disfrutaban con este hecho. Jonathan Glazer (Under the Skin, Sexy Beast) comanda un proyecto que trata sobre uno de los sucesos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista diferente: el de los captores. El director inglés ha creado una obra maestra del fuera de campo donde no se ve absolutamente nada de Auschwitz, pero se oye... Y eso basta para imaginar el horror.

SALA DE PROFESORES

Carla Nowak (Leonie Benesch) es una profesora joven y prometedora que consigue su primer trabajo. Da clases de matemáticas y educación física a alumnos de séptimo curso en Alemania. Todo parece ir sobre ruedas, hasta que se dan una serie de pequeños robos dentro del colegio, y uno de sus alumnos resulta ser uno de los sospechosos, a lo que Carla, en su defensa, decide investigar por su cuenta. Crea una trampa, dejando su portátil y su cartera con un par de billetes en la sala de profesores, y funciona demasiado bien, ya que consigue grabar con el portátil cómo el brazo de alguien se lleva su cartera. La Sra. Kuhn (Eva Löbau), una de las secretarias del colegio, se convierte inmediatamente en sospechosa porque llevaba el mismo tipo de camisa el día del robo, aunque esto no hace más que empezar.

Carla Nowak, una idealista profesora, comienza su primer trabajo en una escuela de secundaria. Cuando se producen una serie de robos en la escuela y se sospecha de uno de los alumnos, decide llegar al fondo del asunto por su cuenta. Carla intenta mediar entre padres indignados, colegas obstinados y estudiantes agresivos, pero se enfrenta a las implacables estructuras del sistema escolar.

Nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Un emocionante drama escolar con ritmo y tono de thriller que también cuenta con la nominación al Goya a mejor película europea. SALA DE PROFESORES ganó 5 Premios del Cine Alemán (Lolas), entre ellos el de Mejor Película.

LA TIERRA PROMETIDA (THE BARTARD)

Protagonizada por Mads Mikkelsen —Otra ronda (Thomas Vinterberg, 2020)— La tierra prometida avanza como un wéstern emocional y salvaje, una historia de aventuras ambientada en el siglo XVIII sobre una odisea imposible, la del ambicioso e indomable Ludvig Kahlen, militar e hijo bastardo de un noble, que, afrontando escollos inimaginables, se empecina en fundar una colonia en los inhóspitos páramos de Jutlandia. A cambio, espera obtener del rey el título que se le niega por su sangre manchada. Esta trepidante epopeya histórica combina acción, melodrama, violencia, traiciones y venganzas en un impecable envoltorio formal que reconstruye con maestría la Dinamarca de la época.

LA REINA DEL CONVENTO

El filme narra historia de Juanita, con una vida muy dura a sus espaldas ya que se quedó huérfana siendo pequeña. Ha tenido que pasar su infancia bajo el yugo de una malvada madrastra, que controla el dinero de la herencia de su padre. Tiempo después, Juanita ve cómo sus amigas tienen su vida y su trabajo, y ella está sola y no avanza y esta falta de afecto se manifiesta en su deseo por ser monja e irse a vivir a un convento. Una vez logra realizar su voluntad, conocerá a Sor Raimunda (Madre Superiora), Sor María, Sor Rosarito, Sor Rita y Sor Frasquita, con las que creará un vínculo de amistad bastante fuerte. Juanita vivirá innumerables aventuras en el convento y descubrirá el verdadero significado de la familia.

Película dirigida por Carmen Perona Cabrera con Mario Vaquerizo, Antonia San Juan, Isabel Ordaz, Dulceida y Gemma Cuervo.

PROGRAMACIÓN DEL 02 AL 08 DE FEBRERO (2024) CINES LARA HORARIO SALA 1 UN MAL DÍA LO TIENE CUALQUIERA 18,00 16 años LOS TRES MOSQUETEROS. MILADY 20,15 12 años MILLER'S GIRL 22,35 16 años SALA 2 LA ZONA DE INTERES 18,00 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 ARGYLLE 17,45 pendiente de calificación ESTRENO NACIONAL EL CORREO 20,30 22,35 16 años SALA 4 POBRES CRIATURAS 17,45 20,30 16 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 5 LA REINA DEL CONVENTO 18,00 12 años ESTRENO NACIONAL ARGYLLE 20,10 22,35 pendiente de calificación ESTRENO NACIONAL SALA 6 CUALQUIERA MENOS TU 18,00 12 años VALLE DE SOMBRAS 20,15 16 años POBRES CRIATURAS 22,25 16 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 7 LA TIERRA PROMETIDA (THE BASTARD) 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 8 SALA DE PROFESORES 18,00 20,30 22,35 7 años ESTRENO NACIONAL SÓLO SÁBADO Y DOMINGO SALA 7 EL ARCA DE NOÉ 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y especialmente recomendada para al infancia LA TIERRA PROMETIDA (THE BASTARD) 20,15 22,35 16 años SALA 8 MIGRACIÓN. UN VIAJE PATAS ARRIBA 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y especialmente recomendada para al infancia SALA DE PROFESORES 20,30 22,35 7 años