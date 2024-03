Asovica llega al medio rural con charlas sobre “Salud Mental en Positivo”

Lunes, 18 Marzo 2024 15:58

Con el fin de acercar herramientas a la población rural más joven y sus familias para realizar una correcta gestión emocional y prevenir así futuros problemas de salud mental, Salud Mental Soria Asovica ha iniciado el grupo de charlas “Salud Mental en Positivo”, con escolares de tercero y cuarto de primaria del CEIP Gerardo Diego, en Golmayo.

La iniciativa, centrada en el desarrollo de charlas y talleres relacionados con la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos asociados, ha sido puesta en marcha por la Federación Salud Mental Castilla y León, a través de sus entidades miembro.

A nivel de la comunidad, permitirá impartir más de 100 charlas y talleres en entornos comunitarios en el medio rural, dirigidas a población menor y sus familiares, especialmente padres, madres y personas cuidadoras.

Para Natalia Briongos, gerente de Salud Mental Soria Asovica, este primer encuentro con niños y niñas en edad escolar “ha sido muy emocionante, ya que los niños son alegres, curiosos y quieren aprender.

Es una oportunidad para hablarles de las emociones y de cómo nos afectan en nuestra salud mental; de aprender a reconocerlas y saber que todas son útiles para poder relacionarnos con los demás.

Se les da el mensaje de que, si no sabemos qué hacer con lo que sentimos, lo compartamos y pidamos ayuda. Igual que cuando me caigo y me hago daño, pido ayuda y voy al médico, si me siento muchas veces muy triste o nervioso, busco ayuda en mis padres o profesores, y puedo ir al Psicólogo o al Psiquiatra”.

En el caso de nuestra provincia, se realizarán 13 talleres impartidos por los profesionales de Salud Mental Soria Asovica, dirigidos a escolares desde Educación Infantil hasta 1ero. de la ESO, y a padres, madres, y tutores, en localidades como Almajano, Almarza, Fuentelfresno y Golmayo.

El proyecto está financiado por la Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, con cargo de los fondos para la estrategia 2023 del Ministerio de Sanidad que fueron aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a fecha de 23 de junio de 2023, como apoyo a la implantación del Plan de Acción de Salud Mental.

Conceptos de Salud Mental “en positivo”

En los talleres y charlas, se pretende trabajar conceptos relacionados con la salud mental en general, con enfoque en positivo: la relación entre mente y cuerpo, la importancia del entorno y la salud mental colectiva, la identificación y validación de las emociones, la forma en qué podemos reaccionar ante las mismas, entre otras temáticas.

La capacidad de reconocer y regular las emociones en la población infanto-juvenil, y de detectarlas en los demás, permite prever reacciones y resolver conflictos de manera efectiva. Ésta “habilidad” es esencial para afrontar situaciones complejas y estresantes en nuestra vida.

Mediante las charlas, adaptadas por grupos de edad, también se pondrá especial énfasis en aspectos clave sobre prevención del suicidio, en cuanto a mitos y realidades acerca de la conducta suicida, factores de protección, de riesgo, señales de alarma y factores precipitantes.

El proyecto pone el foco en los entornos rurales, con el objetivo de acercar este tipo de actuaciones a aquellos lugares y personas que tienen más dificultades para acceder a este tipo de charlas y talleres.

Desde el movimiento asociativo aseguran que los aspectos relacionados con la salud mental que afectan a niños y niñas y adolescentes están adquiriendo cada día mayor importancia, tanto desde el punto de vista de la gravedad de los trastornos, como de su prevalencia.

La salud mental se puede promover y los trastornos mentales se pueden prevenir, o por lo menos tratar precozmente para disminuir su repercusión en la vida de las personas. Ambas cosas precisan de condiciones adecuadas para ser llevadas a cabo, como es el conocimiento de la salud mental, de los factores que la protegen o que la ponen en riesgo, de la forma inicial como se presentan los trastornos mentales y de la manera más adecuada de abordarlos.