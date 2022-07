Vinuesa acoge el festival Motorbeach

Sábado, 09 Julio 2022 13:58

Motorbeach, el festival pionero en España que fusiona desde el 2013 motos, coches, Beach Lifestyle y música, estará en las playas de Vinuesa del 21 al 24 de julio.

Motos Cafe Racer, Custom, Scrambler, Enduro Vintage, Clasicas, etc … junto a vehiculos clasicos, americanos y Hot Rods, se mezclan en este Festival de Musica.

Se trata de un evento único y original que rinde culto al BeachLifestyle o cultura de vida playera en contacto con la naturaleza, en un recinto con mas de un millón de metros.

La organización estima que se podrán concentrar durante estos días, a orillas del embalse de la Cuerda del Pozo, en Vinueas, en torno a 7.000 personas, y rozar la cifra de los 10.000 en los cuatro días de duración.

Las siete ediciones anteriores de este festival se han celebrado en Asturias.

En esta edicion la organizacion ha vuelto a apostar por un cartel de musica alternativa y auténtica, internacional. con bandas llegadas de diferentes partes del mundo, que durante los cuatro dias que dura el evento daran vida a la Motorbeach City: The Undertones, The Cynics, The Chords, Al Dual, Biznaga, The Peawees, The Big Marteens, The Bo Derek´s , Garbayo, The Flamingos Bite, Los Farelli, True Enemy, Non Gratta Los Wavy Gravees.

Durante los 4 dias que dura esta 8ª edicion, ademas de musica los asistentes podran disfrutar de exhibiciones de motos Cafe Racer y Custom, circuitos de Enduro Vintage, Circuito de Flat Track, y el esperado campo de Motoball (futbol en moto) en el que clubs Franceses participaran junto a equipos españoles.

El Muro de la Muerte Gitano, "Wall Of Death Gypsy", estará presente tambien en la Motorbeach City de Vinuesa. Es un espectaculo vintage donde los motociclicistas se juegan el tipo dando vueltas a lo loco en un cilindro construido de madera mientras un grupo de musicos tocan en el centro.

Las entradas y abonos pueden adquirirse desde la página oficial motorbeach.com con precios que oscilan entre los 15 y los 60 euros, dependiendo de si se accede un día o los cuatro que dura el festival, o de si se compra anticipada o en la propia taquilla.